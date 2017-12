2017-12-19 00:03:39.0

Big Point im Abstiegskampf

Tischtennis: Aichachs Männer siegreich

Einen Big Point im Abstiegskampf landete Aichachs Erstes Männerteam zum Abschluss der Vorrunde in der 2. Bezirksliga gegen den TTC Langweid. Am Ende hieß es 9:5. Durch den Erfolg rückte der TSV auf Platz sieben vor und überwintert mit 7:11-Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz.

Langweid verzichtete auf den Einsatz seiner Nummer eins, Ishak Inac, der in der vergangenen Saison noch Spitzenspieler in Aichach war. Mit nur einem Erfolg von Matthias Löw/Andreas Steinemann in den Eingangsdoppeln startete Aichach mäßig in die Partie. Sowohl Günther Alphei/Willi Schablas als auch Hermann Wittmann/Daniel Konrad mussten sich geschlagen geben. Der zwischenzeitliche Rückstand wurde mit vier Einzelsiegen in Serie in eine Führung umgewandelt. Während Löw und Wittmann mit zwei knappen Fünf-Satz-Erfolgen im ersten Paarkreuz erfolgreich waren, gewannen Alphei und Schablas ihre Partien in vier Sätzen. Da sowohl Steinemann als auch Konrad verloren, stand es 5:4 für Aichach. Den zweiten Durchgang eröffnete Löw gegen Michl. In einer umkämpften Partie mit einigen hochklassigen Ballwechseln setzte sich der Aichacher in vier Sätzen durch. Eine Niederlage von Wittmann glich Alphei mit seinem zweiten Einzelerfolg aus. Da sowohl Schablas als auch Steinemann gewannen, stand das Endresultat fest. (chrb)