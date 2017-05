2017-05-30 17:01:17.0

Triathlon Birgit Haug ist in allen drei Disziplinen schnell unterwegs

Mehrere Athleten aus dem Wittelsbacher Land sind über verschiedene Distanzen am Start. RSC-Sportlerin holt Silber.

Sommerzeit ist Triathlonzeit. 530 Teilnehmer waren beim Ingolstädter Triathlon allein in der Sprintdisziplin am Start. Darunter auch mehrere Sportler aus dem Wittelsbacher Land.

So wie Birgit Haug (RSC Aichach), die die 750 Meter in 22:23 Minuten schwamm, anschließend 41:37 Minuten auf dem Rad saß. Dann ging es für die Griesbacherin 20 Kilometer durch das Ingolstädter Land, um am Ende einen Sechs-Kilometer-Laufparcours in 22:42 Minuten zu durcheilen. Die W55-Athletin gewann in einer Gesamtzeit von 1:33 Stunden Silber in ihrer Altersklasse. Im Gesamtklassement belegte Haug Rang 75. Zwei Plätze und sechs Sekunden vor ihr war die 30 Jahre jüngere Aichacherin Janine Bonczyk eingetroffen, die schon nach 19:32 Minuten aus dem Wasser gestiegen war, 42:34 Minuten im Sattel saß und 25:22 Minuten durch die Straßen rannte – Bonczyk wurde Elfte der AK25-Wertung. Auf der Sprintdistanz maß sich auch der Altomünsterer Werner Krause: Der AK55-Routinier querte nach 1:27 Stunden (20:10, 37:44, 23:39 plus Wechselzeiten) die Ziellinie als Gesamt-199. und Neunter seiner Altersgenossen.

Wie im Vorjahr war auch Haugs RSC-Kollege Alexander Wehle in Ingolstadt am Start, wieder auf der Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen, 77 Kilometer Radeln und 20,2 Kilometer Laufen), allerdings mit 4:34:35 Stunden etwas langsamer als vor zwölf Monaten. Dennoch wurde Wehle Neunter der AK40 und 74. von 465 Finishern. Auf derselben Strecke waren Rupert Elsenberger (Radteam 2000) in 4:45:36 Stunden (Gesamt-125., AK45-20.), Uli Moser in 4:47:18 Stunden (132. , AK25-20.) und Joachim Schmaus (beide RSC Aichach) in 5:03:14 Stunden (247., AK45-45.) unterwegs. Robert Dengler gab sein Debüt auf der Olympischen Distanz (1,5 Wasser, 40 Kilometer Rad, 9,8 Lauf) - in sehr guten 2:32:36 Stunden (253., AK40-32). (hokr)