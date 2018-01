2018-01-26 11:15:00.0

Schießen Bogenschießen bei Hubertus im Trend

Jahreshauptversammlung: Obergriesbacher Schützen blicken auf erfolgreiches Jahr zurück.

Der Vorstand der Hubertusschützen Obergriesbach blickte auf der Jahreshauptversammlung auf das sportlich Jahr zurück.

Besonders für den Bogensport haben sich seit der Schieß-Olympiade im August mehrere Schützen entschieden, wodurch es auch einen Mitgliederzuwachs im Verein gab. Über das Pflänzchen Bogensport, das bisher im Gau Aichach nicht so recht gedeihen wollte, aber in Obergriesbach nun fleißig gegossen wird, zeigte sich Gauschützenmeister Franz Achter erfreut.

Neben zwei Mannschaften in der Schützenklasse und zwei Mannschaften in der Auflage-Klasse gibt es bei Hubertus wieder eine Jugendmannschaft, berichtete Sportwart Hubert Zips. Ein Name tauchte im Bericht des Sportwarts immer wieder auf: Albert Sauer. Er schießt seit vergangener Saison bei den Auflageschützen und schaffte bei der deutschen Meisterschaft unter mehr als 700 Teilnehmern Platz 28. Auch beim Rundenwettkampf der Schützenklasse hilft er aus. Mit 300 von 300 möglichen Ringen wurde er Vereinsmeister. „Mehr geht nicht“ so der Sportwart. (wak)