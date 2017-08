2017-08-21 00:02:46.0

Bradl stürzt im Training

Superbike: Zahlingernur Dreizehnter

Das erste Heimrennen auf dem Lausitzring (Sachsen) von Superbike-Fahrer Stefan Bradl endete, bevor es begonnen hatte. Der Zahlinger stürzte im zweiten freien Training des einzigen Kurses in Deutschland, als er auf einer Ölspur ausrutschte. Seine Honda nahm dabei großen Schaden. Der 27-Jährige prellte sich beim Sturz den linken Ellenbogen. Trotz Schmerzen fuhr er im ersten Qualifying auf Platz 15, musste dann aber für das erste Rennen am Samstag absagen. Beim zweiten Lauf am Sonntag war Bradl dann aber nach einer Erholungspause wieder am Start. Dort erkämpfte sich der Motorradrennfahrer Platz 13.