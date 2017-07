2017-08-01 06:00:00.0

Fußball „Brutal positive“ Stimmung in Ecknach

Liga-Neuling startet als einziger Landkreis-Vertreter mit einem Sieg in die Bezirksliga-Saison. Trotzdem will sich der VfL, wie Hollenbach und Adelzhausen, steigern. Von Evelin Grauer

Für die drei Mannschaften aus dem Landkreis hat am Wochenende die Saison in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord begonnen. Ausgerechnet Aufsteiger VfL Ecknach war dabei das einzige Team, das drei Punkte ergattern konnte. Der TSV Hollenbach, der seine zweite Bezirksliga-Saison absolviert, nahm genauso einen Punkt mit nach Hause wie der BC Adelzhausen, der in seiner dritten Liga-Saison schon fast ein alter Hase ist.

Obwohl die Ecknacher bei Mitaufsteiger FC Horgau überaus nervös starteten und viele Ballverluste produzierten, gingen sie am Ende mit 3:1 als Sieger vom Platz. Abteilungsleiter Johannes Erbe erklärt das so: „Uns kam zugute, dass wir die Cleverness hatten, immer in die Drangphase des Gegners hinein Tore zu erzielen.“ Trotzdem fiel laut Erbe auf, dass einige Spieler deutlich unter ihrer Normalform geblieben seien. Gerade körperlich seien die Ecknacher bei Weitem nicht so präsent gewesen wie die Horgauer. Zudem seien die Gäste mit dem stumpfen Rasen nur sehr schlecht zurecht gekommen. Dennoch: „Unter dem Strich zählt, dass wir das Auftaktspiel gewonnen haben.“ Wie Erbe berichtet, herrschte nach der Partie in der Mannschaft und unter den Fans eine „brutal positive Stimmung“.

Dementsprechend groß ist in Ecknach auch die Vorfreude auf das erste Heimspiel am Sonntag ab 17 Uhr gegen Titelaspirant TSV Meitingen. Das Team aus dem Augsburger Land startete mit einem 5:1-Heimsieg gegen den FC Lauingen in die neue Saison. Gegen die spielstarken Meitinger erwartet Erbe ein deutlich schnelleres Spiel als in Horgau. „Wenn wir in diesem Spiel nicht einen Zahn zulegen, bekommen wir zu Hause die Hütte voll.“ Insbesondere im Defensivverhalten sei am Sonntag eine Steigerung gefragt. Die Unterstützung seiner Fans, die auch in Horgau zahlreich vertreten waren, dürfte dem VfL jedenfalls sicher sein.

Ebenfalls mit Licht und Schatten ist der TSV Hollenbach in die neue Saison gestartet. Wegen zahlreicher Urlauber und Verletzter konnte das Team von Co-Trainer Viktor Hofecker nur mit einem Rumpfteam bei Aufsteiger TSV Offingen antreten. Aufgrund dieser Ausgangslage zeigte sich Abteilungsleiter Bernhard Fischer mit dem 1:1-Unentschieden und dem ergatterten Punkt zufrieden. „Nach der Sommerpause weiß man nie so genau, wo man steht. Da ist das erste Spiel immer schwer“, so Fischer. Es mache es auch nicht leichter, gegen einen Liga-Neuling zu starten, denn dieser profitiere noch von der Aufstiegseuphorie.

Wenn die Hollenbacher am Dienstag, 8. August, ab 19 Uhr ihr erstes Heimspiel bestreiten, bekommen sie es wieder mit einem Aufsteiger zu tun. Zu Gast ist dann der FC Horgau. Auch bei diesem Gegner sei die Euphorie trotz der Auftaktniederlage gegen Ecknach noch groß. Fischer rechnet aber damit, dass die Hollenbacher dann mit einem deutlich stärkeren Team antreten können, da bis dahin zumindest die Urlauber – darunter auch Spielertrainer Christian Adrianowytsch – wieder zurück seien.

Im Vergleich zur Vorsaison ist der TSV Hollenbach ohnehin bestens gestartet, denn vor einem Jahr hagelte es zum Auftakt drei Niederlagen. Auch die Fußballerweisheit, dass das zweite Jahr in einer Liga immer das schwerste ist, will Fischer so nicht unterschreiben: „Wenn wir unsere Leistung bringen, sollte der Klassenerhalt auch im zweiten Jahr möglich sein.“

Auch beim BC Adelzhausen steht der Klassenerhalt nach eigenen Angaben wieder an erster Stelle. Einen Zähler dafür hat das Team des neuen Spielertrainer-Gespanns Peter Eggle und Adrian Postolica beim 2:2 beim SV Wörnitzstein-Berg bereits ergattert. Trotz zahlreicher Chancen in der ersten Halbzeit lag der BCA bis zur 62. Minute mit 0:2 zurück. Wie der verletzte Torwart und Abteilungsleiter Jürgen Dumbs berichtet, hätten die Seinen zur Pause locker mit 3:1 führen können. Doch insbesondere der starke Torwart der Gastgeber, Martin Müller, verhinderte einen Torerfolg der Gäste. Vor allem Adelzhausens Topstürmer Dominik Müller biss sich an ihm lange die Zähne aus, ehe er seinen Namensvetter doch noch mit einem Foulelfmeter (62.) und einem satten Schuss (80.) bezwang.

Insbesondere die beiden Gegentore dürften den neuen Trainern wenig gefallen haben. Das Duo hat sich nämlich vorgenommen, in dieser Saison die Defensive des BCA zu stabilisieren. Trotzdem sieht Dumbs das Team in dieser Hinsicht auf einem guten Weg, auch weil die Arbeit daran sehr viel Spaß mache.

Zum ersten Heimspiel am kommenden Sonntag ab 15 Uhr kommt Aufsteiger Offingen nach Adelzhausen. Der Abteilungsleiter erwartet ein Duell auf absoluter Augenhöhe, aus dem der BCA aber dennoch als Sieger hervorgehen sollte. „Nachdem wir im ersten Spiel eigentlich schon zwei Punkte haben liegen lassen, wollen wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen“, betont Dumbs, der nach seinem Schienbeinbruch vermutlich erst nach der Winterpause wieder ins Team zurückkehren wird.