Fußball-Bezirksliga Brysch und Kinzel verlassen Adelzhausen

Der Spielertrainer macht im Sommer Schluss beim BCA. Was der Nachfolger mitbringen sollte und was jetzt mit Sebastian Kinzel passiert. Von Sebastian Richly

Nach drei Jahren werden Bezirksligist BC Adelzhausen und Spielertrainer Andreas Brysch im Sommer getrennte Wege gehen. Brysch sucht in der kommenden Saison eine neue Herausforderung. Auch Torjäger Sebastian Kinzel wird den Verein verlassen. „Mit der Meisterschaft in der Kreisliga und der guten Platzierungen eine Liga höher haben wir unsere sportlichen Ziele erreicht“, so der scheidende Coach.

Brysch habe lange überlegt, ob er noch ein Jahr beim BCA dranhängen soll: „Der Verein hat mich immer sehr unterstützt und das Umfeld beim BCA ist top. Dennoch denke ich, dass es an der Zeit ist, etwas Neues zu machen.“ Der 30-Jährige strebt im Sommer dann erneut eine Stelle als Spielertrainer an. Wo das sein wird, steht noch nicht fest: „Es ist alles offen. Die Mannschaft und das Umfeld müssen natürlich passen. Ich muss ein gutes Gefühl haben.“ Auch die Liga stehe noch nicht fest.

Neben dem Coach wird auch Torjäger Sebastian Kinzel den Verein verlassen. Die beiden sind privat sehr gut befreundet. Brysch holte nach dem Aufstieg vor zwei Jahren den Torschützenkönig der Bayernliga nach Adelzhausen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Brysch, dass die beiden gemeinsam einen neuen Verein suchen: „Kinzi und mich gibt es nur im Doppelpack. Wir werden in der Winterpause Gespräche führen und zusammen entscheiden.“ Der Defensivspezialist könne sich Kinzel dabei in einer neuen Rolle vorstellen: „Er ist ein erfahrener Spieler und hat mich schon bisher unterstützt. Eigentlich liegt es auf der Hand, dass er mein spielender Co-Trainer wird.“ Das müsse aber mit dem neuen Verein abgesprochen werden.

Bis dahin hat der Coach noch viel vor: „Wir sind derzeit Siebter mit fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei. Ich möchte diese Position halten und am Ende unbedingt auf einem einstelligen Tabellenplatz landen.“ BCA-Abteilungsleiter Jürgen Dumbs muss sich nun nach einem Trainer umschauen. Er hätte gerne mit dem Duo Brysch/Kinzel verlängert: „Die Gründe für Bryschs Abschied sind nachvollziehbar. Er sah sich bei uns jetzt am Maximum angekommen und will einfach mit einer anderen Mannschaft ähnlich erfolgreich sein.“

Auch Andy Dumbs macht nach zehn Jahren Schluss

Mit Brysch verliert der BCA s seinen Abwehrchef: „Die Lücke zu schließen wird nicht einfach werden“, weiß Dumbs. Auch Kinzel sei nur schwer zu ersetzen: „Seine Tore und Vorlagen werden uns sicher fehlen. Aber wir sind offensiv trotzdem gut aufgestellt“, so Dumbs. Andererseits sieht der Fußballchef die Chance für einen kleinen Umbruch, denn die BCA-Elf ist schon etwas in die Jahre gekommen. „Mit einem neuen Spielertrainer, idealerweise im Defensivbereich und einigen jungen neuen Spielern wollen wir wieder frischen Wind rein bringen und uns weiter entwickeln.“

Neben dem Chef wird auch Co-Trainer Andy Dumbs nach über zehn Jahren sein Amt zur Verfügung stellen. Wie seine Position besetzt wird, hänge vom neuen Spielertrainer ab. (mit jüd)