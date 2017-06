2017-05-31 11:56:19.0

Leichtathletik Christl und Rentsch räumen ab

LCA-Athleten stark bei den Senioren

Walter Rentsch vom LC Aichach darf sich nun doppelter bayerischer Meister nennen. Teamkollegin Resi Christl räumte bei den bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Regensburg sogar drei Gold- und eine Silbermedaille ab.

Der M-60-Athlet Rentsch trat über 1500 Meter an und riss nach 5:03,11 Minuten das Zielband. Auch über 800 Meter war Rentsch der Schnellste in einer Zeit von 2:23,40 Minuten, ganze 5,5 Sekunden besser als bei seinem Meistertitel im Vorjahr. Christl holte ihren ersten Titel über 1500 Meter mit einer Zeit von 7:14,54 Minuten. Die Aichacherin war dabei 14 Sekunden schneller als im Vorjahr. Am zweiten Tag war Christl gleich dreimal im Medaillen-Einsatz: Die 100 Meter sprintete sie in 19,24 Sekunden herunter. Den 800-Meter-Titel holte sie sich in 3:38,01 Minuten. Zudem gewann sie Silber über 200 Meter in 42,37 Sekunden. Nur Seniorenweltrekordlerin Ingrid Meyer (LAC Quelle Fürth) war schneller. (hokr)