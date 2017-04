2017-04-18 00:05:25.0

Clara Birzl ist schwäbische Minimeisterin

Tischtennis: Kühbacherin fährt zur Bayerischen

Drei Nachwuchstischtennisspieler des TSV Kühbach hatten sich beim Kreisentscheid der Minimeisterschaft, den Nachwuchsmeisterschaften der unter 12-jährigen Tischtennisspieler, für den Bezirksentscheid Schwaben in Thannhausen qualifiziert.

Bei den Jungen spielte Jakob Lechner in der Altersklasse 2 der Jahrgänge 2006/2007. Trotz starker Leistung in der Vorrunde konnte er sich nicht für die Endrunde qualifizieren. Clara Birzl und Victoria Himmer traten in der gleichen Altersklasse bei den Mädchen gegen vierzehn Teilnehmerinnen an. In Vierergruppen aufgeteilt, erspielte sich Victoria Himmer in ihrer Gruppe den zweiten Platz und Clara Birzl den ersten Platz. Somit zogen beide in die Endrunde ein.

Dort wurde im K.-o.-System die Siegerin ermittelt. Victoria Himmer erreichte den vierten Platz. Clara Birzl gewann in einem engen Finale gegen Lotte Gerstmayr (SC Biberbach) knapp und darf sich nun schwäbische Minimeisterin nennen. Dadurch darf die Kühbacherin am bayerischen Verbandsentscheid im unterfränkischen Bad Königshofen teilnehmen. (ttk)