2017-05-25 17:36:00.0

Radsport Daniel Schrag fährt auf Platz zwei

Aichacher stark auf vier schwierigen Etappen.

Nachwuchssportler Daniel Schrag vom Radteam Aichach startete bei der TMP Jugendtour „kleine Friedensfahrt“ in Thüringen. Die Rundfahrt mit vier Etappen zählt zu den schwersten Rundfahrten in den Nachwuchsklassen U15 und U17. Der 14-jährige Aichacher startete in einer Vierermannschaft des BMC Mittelfranken.

Zunächst stand in Gotha ein Prolog mit 20 Runden mit je 900 Metern an. Die 90 Fahrer in der U15 wurden hier auf zwei Rennen aufgeteilt. Im ersten Lauf fuhr Daniel Schrag ein starkes Rennen und gewann überlegen das Sprintertrikot. Dann stand ein Bergzeitfahren mit Zielankunft in Weingarten über fünf Kilometer auf dem Plan. Schrag fuhr mit einer Zeit von 9:16 Minuten auf Platz acht. Beim anschließenden Rundstreckenrennen der Schülerklasse U15 über 38 Kilometer fuhr der Aichacher auf Platz drei, den er auch in der Gesamtwertung zwischenzeitlich einnahm. Daniels Ziele waren groß. Immerhin waren es nur zwei Sekunden, welche ihn von Platz zwei trennten. 18 Sekunden war sein Rückstand auf die Spitze. Im abschließenden Rennen galt es drei Runden mit je zwölf Kilometern zu absolvieren (jede Runde mit Sprint und Bergwertung). Durch Zeitbonifikationen schaffte es Daniel Schrag schließlich in der Gesamtwertung noch auf Rang zwei. Sieger der Rundfahrt wurde Enzo Decker (LV Rheinland-Pfalz). Dritter wurde Karsten Moritz (LV Sachsen-Anhalt).

Schwester Emily konnte sich am Freitag beim Einlagerennen der Schüler 10-13 Jahren beweisen. Sie fuhr als bestes Mädchen auf den ersten Platz und stand somit in Gotha ganz oben auf dem Podest. (AN)