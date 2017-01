2017-01-04 00:04:07.0

Radcross Daniel Schrag jubelt bei Deutschland-Cup

Der Aichacher feiert seinen größten Erfolg und will nun deutscher Meister werden

Die Fahrt nach Herford in Nordrhein-Westfalen hat sich für Daniel Schrag vom Radteam Aichach 2000 an Silvester gelohnt. Bei Temperaturen von minus fünf Grad Celsius und gefrorenem Boden setzte sich der 15-Jährige in Herford gegen seinen Dauerrivalen Philip Straßer aus Queidersbach (Rheinlandpfalz) durch und sicherte sich den Gesamtsieg im Deutschlandcup der U15.

Die Strecke forderte höchste Konzentration, da die Bodenverhältnisse stets wechselten. Schrag startete gut und ging als Dritter ins Gelände. Nach der ersten Kurve zog der 15-Jährige dann an seinen Konkurrenten vorbei und gab die Führung nicht mehr aus der Hand.Für den Aichacher ist es der bislang größte Erfolg in seiner Karriere als Radcrosser.

Am kommenden Wochenende nimmt Schrag dann bei den deutschen Meisterschaften in Queidersbach teil. Er gilt als einer der Favoriten auf den Titel. Schrag bleibt aber auf dem Boden: „Meisterschaften haben immer ihre eigenen Gesetze, lassen wir uns überraschen.“(ra)