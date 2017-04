2017-04-11 14:44:00.0

Radsport Daniel Schrag jubelt gleich zwei Mal

Sportler des Radteams Aichach 2000 wird in Schweinlang schwäbischer Meister. Schwester Emily zieht nach.

Doppelter Jubel bei Daniel Schrag. Der Radrennfahrer vom Radteam Aichach 2000 siegte nicht nur beim Straßenrennen in Schweinlang, sondern auch in Burgen. Der 14-Jährige hatte noch einen anderen Grund zum Jubeln. In Schrags Klasse, der U15, waren in Schweinlang drei Runden mit je neun Kilometern zu bewältigen.

Der Kurs war sehr bergig, mit einem schweren Schlussanstieg. Daniel Schrag setzte sich schon in der ersten Runde vom Feld ab und konnte einen Vorsprung von 3,28 Minuten auf den Sieger des Aichacher Frühjahrspreises Luis-Joe Lührs souverän herausfahren.

Somit gewann er auch die schwäbische Meisterschaft. Seine Schwester Emily startete in der Klasse U11. Hier war die Runde einmal zu bewältigen. Sie konnte als Drittplatzierte ins Ziel einfahren. Trotzdem gewann sie in der Mädchenwertung die schwäbische Meisterschaft.

Am Tag darauf nahm Daniel Schrag auch am Burggener Straßenpreis teil. Die U15 Fahrer mussten die acht Kilometer lange Runde vier Mal absolvieren. Auch hier war es für den Aichacher Schülerfahrer ein souveräner Start-Ziel-Sieg. Da der Nachwuchsfahrer in diesem Jahr in das Stevens-Schubert-Racing-Team aufgenommen wurde, wird er diese Saison oftmals deren Trikotfarben tragen. (AN)