2017-05-05 18:24:00.0

Radsport Daniel Schrag steht ganz oben auf dem Podest

In Niederwangen ist der Aichacher nicht zu schlagen. Schwester Emily präsentiert sich auf dem Mountainbike stark.

Radrennfahrer Daniel Schrag vom Radteam Aichach 2000 feierte beim Straßenrennen in Niederwangen (Allgäu) einen Sieg. Schwester Emily glänzte beim Bayernligarennen in Obergessertshausen (Allgäu).

Über 31 Kilometer kämpfte sich Daniel Schrag in Niederwangen bei strahlend blauem Himmel. Bereits kurz nach dem Start setzte sich der 14-Jährige in einer Vierergruppe ab. Als er an einem Berg attackierte, konnte nur noch ein Mitstreiter das Tempo mitgehen. Der Aichacher Nachwuchsfahrer versuchte sich mit mehreren Attacken allein in Führung zu setzen. Leider gelang ihm das nicht. Den Zielsprint konnte er jedoch für sich entscheiden.

Dann gingen Daniel und Schwester Emily im Mountainbike-Bayernliga-Rennen in Obergessertshausen an den Start. Aufgrund des starken Regens hatten die Sportler mit den schlammigen Verhältnissen zu kämpfen. Die Aichacherin passierte die Hindernisse trotzdem fehlerfrei und wurde am Schluss Achte. Bruder Daniel war kurz nach dem Start Dritter. Als die Rennstrecke jedoch in den Wald führte, waren die Hindernisse durch den starken Regen teilweise nicht mehr zu bewältigen. Die Sportler mussten vom Rad springen und joggen. Der Aichacher fuhr bei diesen schlammigen Verhältnissen einen viel zu hohen Reifendruck und rutschte ständig aus. Er fiel auf Rang sechs zurück.

Am Wochenende starten die beiden Nachwuchssportler bei zwei bayerischen Meisterschaften: am Samstag beim Einzelzeitfahren in Pillnach und am Sonntag auf der Rundstrecke in Baiersdorf. (AN)