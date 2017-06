2017-06-30 18:51:00.0

Radsport Daniel Schrag stürzt knapp am Podest vorbei

Der Aichacher landet bei Deutscher Straßenmeisterschaft in Linden auf Platz vier. Ein Sturz verhindert den Titelgewinn.

Pech hatte Radrennfahrer Daniel Schrag bei den Deutschen Nachwuchsstraßenmeisterschaften in Linden (Rheinland-Pfalz). Der Aichacher verpasste mit Rang vier das Podest denkbar knapp.

Der Rennfahrer vom Radteam Aichach 2000 ging mit großen Zielen an den 11,1 Kilometer langen Kurs, welcher 4 Mal zu bewältigen war. In seiner Altersklasse U15 männlich waren 124 Fahrer am Start, davon beendeten 100 das Rennen. Die Strecke war sehr anspruchsvoll. Bereits kurz nach dem Start folgte ein Anstieg mit 15 Prozent Steigung. Danach ging es kurz flach weiter, obwohl starker Wind den Fahrern das Leben erschwerte. Dann ging es auf eine steile Abfahrt mit zwei 180-Grad-Kehren.

Die Nervosität war den Fahrern bereits bei der Startaufstellung anzumerken. Schon während der ersten vier Kilometer kam es zu Stürzen. In der ersten Runde zog sich das Feld bereits in die Länge. In der zweiten Runde kam es in der Abfahrt zu einem Massensturz, wodurch sich eine zwölf Mann starke Spitzengruppe vom Hauptfeld absetzen konnte. Daniel Schrag bewegte sich von Beginn an in der Spitze. In der letzten Runde konnte sich der Aichacher durch eine Attacke am Berg mit drei weiteren Mitstreitern absetzen. Sie bauten einen Vorsprung von 30 Sekunden auf. Dann reichte eine kleine Unkonzentriertheit und alle Chancen waren für Schrag dahin. Zu schnell ging er in eine Kurve und musste auf den Gehweg ausweichen. Als er herunter fuhr, um für eine 90-Grad-Kehre auszuholen, hing er sich am Hinterrad des späteren Siegers auf und stürzte. Den vierten Platz konnte er aber noch bis ins Ziel retten.

Sieger wurde Benjamin Boos (Ellmendingen) vor Matteo Groß (Reute) und Moritz Kärsten (Osterweddingen). (AN)