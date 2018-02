2018-02-07 17:33:00.0

Tischtennis Daniela Fendt ist nicht zu schlagen

Pöttmeser Nachwuchsspielerin bei Bezirksturnier ganz vorne.

Beim ersten Tischtennis-Ranglistenturnier im Bezirksbereich Schwaben Nord, das in Königsbrunn ausgerichtet wurde, ging Daniela Fendt vom TSV Pöttmes als souveräne Siegerin in der Altersklasse Mädchen Jugend hervor.

Mit einer Bilanz von 9:1 war die Pöttmeserin nicht zu schlagen. Im Modus Jeder gegen jeden waren elf Teilnehmerinnen am Start. Daniela Fendt überzeugte durch geschickte Spielzüge, Kampfgeist und guter Ausdauer. Sie musste nur eine Niederlage gegen Nicole Bissinger (FC Mertingen) hinnehmen. Die weiteren Plätze belegten Lucy Schatz (Thannhausen) und Bissinger.

ANZEIGE

Daniela Fendt musste beim 1. Kreisranglistenturnier, das im Januar in Biberbach stattfand, aufgrund ihrer guten Vorjahresleistungen nicht spielen und konnte nun zeigen, dass sie nach wie vor zu den Spitzenspielerinnen in Nordschwaben zählt. Fendt hat sich damit für das gesamtschwäbische Bezirksranglistenturnier, das im März ebenfalls in Königsbrunn stattfindet, qualifiziert. (jeb)