2017-10-23 00:06:39.0

Fußball-BezirksligaI Das Ende der Torflaute

Hollenbach spielt 3:3

Seine Torflaute konnte der TSV Hollenbach im Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg zwar beenden. Doch das war einer der wenigen positiven Aspekte, die man aus der Partie, die 3:3 endete, ziehen konnte. Viel zu leichtfertig verspielten die Hausherren einen 3:1-Pausenvorsprung, am Ende mussten sie um den Punkt bangen.

Wörnitzstein-Berg machte mit der ersten Möglichkeit das 1:0 durch Janneh Landing. Das weckte die Hausherren auf, Samuel Fischer spitzelte den Ball auf Zuspiel an Tobias Schmid zum 1:1 ins Netz, nur zwei Minuten später war es Schmid selbst, der zur 2:1-Führung ins kurze Eck traf. Es folgte die beste Hollenbacher Zeit, gekrönt mit dem 3:1 durch Ricardo Anzano auf Maßflanke seines Trainers Christian Adrianowytsch. Während Hollenbach seinen Schwung in der Kabine ließ, kamen die Gäste mit neuem Elan heraus. Ein Ballverlust leitete das 3:2 ein. Maximilian Biesalski ließ TSV-Keeper Varga keine Möglichkeit. Es war der Bruch im Hollenbacher Spiel, das fortan ideenlos und total zerfahren wirkte. In der 87. Minute schließlich der verdiente Ausgleich durch Dominik Marks. (mika)

TSV Hollenbach Varga, Johannes Aechter, Adrianowytsch, Kaltenstadler, Martin Aechter, Jakob, Schmid (81. Greifenegger), Witzenberger, Anzano, Samuel Fischer (69. Patrick Fischer), Meyer (62. Jonas Ruisinger).

Tore 0:1 Landing (15.), 1:1 Samuel Fischer (21.), 2:1 Schmid (23.), 3:1 Anzano (35.), 3:2 Biesalski (56.), 3:3 Marks (87.) Schiedsrichter Wörz (Friesenried) Zuschauer 200.