2017-04-11 10:02:00.0

Fußball-Nachlese Das Geheimnis liegt im Abschluss

Während Landesligist TSV Aindling keine Zeit hat, seinen vielen Chancen gegen Mering nachzutrauern, findet sich Bezirksliga-Aufsteiger TSV Hollenbach nach drei Siegen in Folge plötzlich im Aufstiegsrennen wieder. Von Sebastian Richly

Keine Punkte nahmen die enttäuschten Aindlinger Fußballer aus dem Landkreis-Süden im Derby beim SV Mering mit. Mitnehmen sollte der TSV aber zumindest die Leistung bei der unglücklichen Niederlage.

Denn mit der Leistung war Trainer Roland Bahl nicht unzufrieden. Nur fielen die Aindlinger in alte Vorrundenzeiten zurück und blieben 2017 erstmals ohne eigenen Treffer. Das lag einerseits an der mangelnden Chancenauswertung sowie am glänzend aufgelegten Meringer Keeper Sebastian Hollenzer. Deshalb war Bahls Trainer-Pendant Sascha Mölders am Ende der Zufriedenere: „Es war eine ausgeglichene Partie, wir hätten sicher am Ende noch weitere Tore machen können, aber andererseits hatte auch Aindling gute Chancen – ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen.“ Mit einem Dreier hätte der TSV einen Big Point landen können, denn im Kampf um Platz zwei ist für die Elf vom Schüsselhauser Kreuz nach wie vor alles drin. Ohnehin bleibt den Aindlingern nicht viel Zeit, um sich zu ärgern, schon am Mittwoch wartet mit dem Gastspiel beim SC Olching die nächste Aufgabe.

Das Glück, das den Aindlingern fehlte, scheint derzeit Hollenbach gepachtet zu haben. Beim 3:2 gegen Lauingen gelang dem Team vom Krebsbach der dritte Sieg in Folge. Jedes Mal schoss der TSV genau einen Treffer mehr als der Gegner. Damit findet sich der Aufsteiger, ob gewollt oder nicht, im Aufstiegsrennen wieder. Umso bemerkenswerter, da der TSV im Winter Toptorjäger Simon Fischer (FC Pipinsried) abgeben mussten. Die Last des Toreschießens haben die Hollenbacher auf mehrere Schultern verteilt. Gegen Lauingen besorgte Dominik Stark den Siegtreffer. In der Vorwoche war Angelo Jakob zur Stelle und beim Frühjahrsauftakt macht Tobias Schmid alles klar.

Der Aufsteiger präsentiert sich erstaunlich stabil und steckt auch Rückschläge weg. So auch am Sonntag als man eine komfortable 2:0-Führung gegen Lauingen leichtfertig vergab. „Das darf doch nicht wahr sein“, schüttelte Co-Trainer Viktor Hofecker an der Seitenlinie ungläubig den Kopf: „Da bist du 2:0 vorne und holst den Gegner durch solche billigen Eier wieder zurück.“ Doch auch diesmal konnte er sich auf die Moral seiner Truppe verlassen.

Auch der Eisbeutelwurf aus dem Hinspiel schien kein Thema bei den technisch überlegenen Hollenbachern zu sein. Abteilungsleiter Berhard Fischer hatte vor der Partie angekündigt: „Das spielt keine Rolle. Wir konzentrieren uns nur auf das Sportliche. Die Turbulenzen vom Hinspiel kamen ohnehin von außen und nicht von den Spielern.“ Fischers Mannschaft hielt Wort und kann nun beim VfR Neuburg zeigen, ob sie auch Aufstiegskampf kann.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Tages Das ist diesmal Griesbeckerzells spielender Co-Trainer Alexander Chetschik. Mit seinen Saisontoren sechs, sieben und acht war er maßgeblich am ungefährdeten 4:0-Erfolg in der Kreisliga Ost über Schlusslicht Straß beteiligt. Auch dank dem Routinier bleibt der SCG im Aufstiegsrennen. Chetschik, der nicht gerade als Torjäger bekannt ist, erzielte die wichtige Führung (21.) und war dann für die Schlusspunkte zuständig (69. und 85.). Besonders bemerkenswert: Der gerade einmal 1,73 Meter große Mittelfeldspieler erzielte zwei Treffer per Kopf. Das gelingt selbst dem erfahrenen 31-Jährigen nicht alle Tage. Auch deshalb unser Mann des Spieltages.

Top des Tages Völlig entfesselt spielte Kreisklassist DJK Stotzard am Wochenende und überrannte den Aufstiegsanwärter SV Ried mit 7:0. Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine starke Leistung und gingen schnell durch Christoph Schwegler in Führung. Schwegler war mit insgesamt drei Treffern bester Torschütze der DJK. Besonders stark und spielfreudig zeigte sich Stotzard Mitte der zweiten Hälfte. Innerhalb von sechs Minuten, zwischen der 65. und der 71. Minute, schraubten sie das Ergebnis von 3:0 auf 6:0. Überhaupt sind die Stotzarder 2017 noch ungeschlagen.

Flop des Tages Platzverweise können den Spielverlauf manchmal komplett ändern. Ein Lied davon kann Bezirksligist BC Adelzhausen davon singen. Bei der 2:3-Niederlage gegen den VfR Neuburg mussten mit Christoph Stöttner (Rot) und Sebastian Kinzel (Gelb-Rot) gleich zwei Spieler vom Feld. Bereits in der Vorwoche erwischte es zwei Adelzhauser. Nach der Gelb-Roten gegen Andreas Brysch (Meckern) fiel der Aystetter Siegtreffer. Einen Bärendienst erwies jetzt Rieds Keeper Simon Helfer seinem Team. Kurz vor der Pause erhielt er die Ampelkarte wegen Meckern. Prompt wurde aus einem 0:2 am Ende des Tages eine 0:7-Klatsche gegen Stotzard.