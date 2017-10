2017-10-30 00:07:49.0

Handball-Landesliga Das halbe Niederlagen-Dutzend ist voll

TSV-Frauen auch gegen Vaterstetten ohne Chance

Die Aichacher Handballerinnen haben das halbe Dutzend voll. Das 23:33 gegen den TSV Vaterstetten war die sechste Niederlage im sechsten Landesligaspiel. „Bei uns wird es nicht langweilig.“ Mit diesem Fazit sprach Trainer Martin Fischer die diversen Nebengeräusche an, die so gar nicht seinen Vorstellungen entsprachen. Es begann bereits beim Aufwärmen; da erwischte es mit Nadja Ammalou eine Torhüterin, die sich wohl eine Außenbandverletzung im linken Knöchel zugezogen hat. Sie konnte das Spielfeld nicht mehr alleine verlassen, an einen Einsatz war nicht zu denken. Silke Arnold musste daher 60 Minuten zwischen den Pfosten stehen, sie erledigte einen guten Job.

In der 44. Minute kam es zu einer Szene, die nicht minder aufregend war. Bettina Bölk war bei einem Angriff mit einer Gegenspielerin zusammengeprallt, die zu Boden fiel, weil sie Schmerzen im Gesicht verspürte. Ob man hier gleich auf Rot gegen Bölk, die keine weitere Strafe zu befürchten hat, entscheiden musste, war strittig. Fischer eilte aufs Spielfeld, weil er das ohne Zeichen der Schiris machte, sah er die Gelbe Karte. Und nachdem er nicht gleich in seine Zone zurückkehrte, folgte eine Zwei-Minuten-Strafe, die natürlich nicht er absitzen konnte, sondern eine seiner Spielerinnen.

Bei einem Stand von 8:17 zur Pause war bereits klar, wer sich durchsetzen würde in diesem Duell der Aufsteiger. Vaterstetten trat so auf, wie man es von einem Tabellendritten erwartet. Gleichwohl musste sich das Gästeteam zehn Minuten vor dem Ende den Vorwurf einer arroganten Spielweise durch den Trainer gefallen lassen. „Wir sind dem Angriffswirbel in der ersten Halbzeit zu passiv gegenübergestanden“, stellte der Aichacher Coach fest: „Im Angriff waren wir oft zu ungeduldig, wir haben bereits bei Halbchancen abgeschlossen.“ In der zweiten Halbzeit sah er vorne wie hinten eine Steigerung: „Moral und Einstellung passen, aufgeben ist für uns keine Option. Vaterstetten hat den Sieg absolut verdient.“ (jeb)

TSV Aichach Silke Arnold, Nadja Ammalou, Iris Kronthaler (6), Annabel Weiß, Johanna Fackler (5), Ramona Bscheider (5), Lina Mahl, Bettina Bölk, Anna Mahl, Marleen Bscheider, Iva Vlahinic (5), Katrin Storr, Lara Leis (2).

TSV Vaterstetten Theresa Schwarz, Maria Obermeier, Jasmin Landgesell (4), Jelena Hugo (1), Julia Schmidbauer (2), Nicola Mayerhofer (5), Johanna Gernsbeck (7/4), Anna-Lena Vogel, Sophia Vogt (2), Paulina Junghan (7), Verena Taenzler (4), Antonia Junghan (1).

Schiedsrichter McKie (Unterhaching) und Dautovic (Post SV München) Siebenmeter 6:5 Zeitstrafen 6:3 – Bölk (43:55/Foul) und Iva Vlahinic (53:07/dritte Zeitstrafe/beide Aichach) Zuschauer 60