2018-01-15 00:03:10.0

Futsal Dasinger A-Junioren verpassen Bayerische

TSV Nördlingen wird in Friedberger Halle schwäbischer Meister und der TSV Vierter Von Reinhold Rummel

Neuer schwäbischer Meister der A-Junioren im Hallenfußball (Futsal) ist der TSV Nördlingen. Die Landesliga-Youngster der Rieser setzten sich gestern Nachmittag vor dem Ligakonkurrenten FC Gundelfingen in der Friedberger Stadthalle beim Endrundenturnier verdient durch.

Kreismeister TSV Dasing verpasste als Vierter wie im Vorjahr in einem exzellent besetzten Teilnehmerfeld nur knapp die Qualifikation zur bayerischen Hallenmeisterschaft am nächsten Wochenende. Trainer Jürgen Schmid. „Wir haben im letzten Spiel die Sensation verpasst, aber wir dürfen stolz auf diese Jungs sein, denn sie haben alles probiert und sind nur knapp gescheitert.“ Die Enttäuschung war den A-Junioren um Spielführer Simon Gilg nach der 3:5-Niederlage gegen den Landesligisten FC Gundelfingen kurzzeitig ins Gesicht geschrieben. Aber spätestens bei der Siegerehrung huschte schon wieder ein Lächeln über die Dasinger Gesichter. Zumal die Fangemeinde ihre Schützlinge mit einem lautstarken Applaus aus der Halle verabschiedete. „Das Aus war schon sehr bitter, denn wir waren klar auf Augenhöhe mit den Favoriten“, analysierte Schmid. Vor allem die Partie gegen Gundelfingen verdeutlichte das hochkomplexe Regelwerk im Futsal. Simon Gilg brachte die Dasinger nach einen schnellen Rückstand sogar in Führung, aber die Unparteiischen annullierten den Treffer des Außenseiters. Gilg hatte den Ball in den Augen der Schiris ins Tor gegrätscht, obwohl sein Gegenspieler knapp hinter ihm stand.

Die Dasinger starteten mit einer 1:2-Niederlage gegen den späteren Titelträger Nördlingen. Danach zeigten die Rot-Schwarzen ihr Können und fuhren gegen den Oberligisten VfB Durach (3:1) und den Kreisliga-Spitzenreiter JFG Harburg (2:1) zwei Siege ein. Auch gegen den amtierenden bayerischen Titelträger FC Memmingen agierten die Dasinger aufmerksam und hätten fast noch den Siegtreffer durch Ilkay Ayyildiz erzielt.

Doch der Dasinger Anzug um Torhüter Benedikt Greppmair rief zum Schluss noch einmal sein ganzes Register ab. Den 1:2-Rückstand gegen Gundelfingen drehte das TSV-Team und ging 3:2 in Führung. David Schmid versenkte einen Freistoß von der Strafraumgrenze, obwohl ihm alle Gundelfinger das Tor versperrten. Der Landesliga-Spitzenreiter konnte dann die Partie noch mit 5:3 entschieden. Damit verpassten die Dasinger den zweiten Platz und die damit verbundene Qualifikation zur Bayerischen.