2017-01-30 00:05:09.0

Futsal Dasinger D-Junioren spielen ruhig und effektiv

TSV gewinnt Landkreismeisterschaft und verweist Friedberg auf Platz zwei. Inchenhofen/Oberbernbach überzeugt Von Manfred Zeiselmair

Spannende und heiß umkämpfte Spiele prägten die Endrunde der Futsal-Landkreismeisterschaft bei den D-Junioren in der Aichacher Gymnasiumshalle. In einem ziemlich ausgeglichenen Teilnehmerfeld setzte sich letztlich – lautstark unterstützt durch die mitgereisten Eltern und Fans – der TSV Dasing durch. Dieser präsentierte sich mit seiner ruhigen und sehr effektiven Spielweise als würdiger Landkreismeister.

Der Nachwuchs des TSV Dasing zeigte schon beim Auftaktsieg gegen den Mitfavoriten FC Stätzling seine Stärken, als sie die hoch motivierten Titelverteidiger zweimal auskonterten und den 2:0-Sieg gekonnt über die Zeit brachten. Neben weiteren Siegen gegen den TSV Friedberg (2:0), den Kissinger SC (1:0) und die Spielgemeinschaft TSV Inchenhofen/SC Oberbernbach (4:1) holte nur der BC Aichach (0:0) mit Glück und einem überragenden Torhüter Philipp Wagner einen Punkt gegen den späteren Meister.

Der Vorjahresmeister FC Stätzling verpasste als Tabellendritter die Teilnahme am Kreisfinale. Punktgleich mit dem TSV Friedberg (nach drei Siegen jeweils 9 Punkte) entschied der direkte Vergleich, wobei die Friedberger im emotionsgeladenen Lokalderby mit einem knappen 2:1 die Oberhand behalten hatten. Sehr emotional ging es dabei auch am Spielfeldrand zu. Der Friedberger Trainer Alexander Zerle legte sich nach kontroverser Regelauslegung mit dem Schiedsrichtergespann an und wurde für den Rest des Turniers auf die Tribüne verbannt.

Überraschend stark präsentierte sich die SG Inchenhofen/Oberbernbach, die nach einem 2:1 Auftaktsieg gegen den BC Aichach (Tore: Dominik Frühbauer und Philipp Baudrexl) auch mit einem 0:0 gegen den Kissinger SC punkten konnte. Die SG war zwar mit diesen punktgleich, aber erreichte aufgrund der Sondertabelle den vierten Platz.

Der BC Aichach als Lokalmatador konnte mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden sein. Nach Niederlagen gegen die SG Inchenhofen/Oberbernbach (1:2), FC Stätzling (0:3), TSV Friedberg (1:2) und dem 0:0 gegen Dasing konnte man nur beim 2:0-Sieg gegen den Kissinger SC überzeugen.

Als beste Torschützen präsentierten sich mit jeweils vier Treffern Marc-Lucas Lechner vom TSV Dasing und Maximilian Schmid vom FC Stätzling.

Der TSV Dasing als Landkreismeister und der Vizemeister TSV Friedberg qualifizierten sich zum Finale des Juniorenkreises Augsburg Ost, das am Sonntag, 19. Februar, in der TSV-Turnhalle in Friedberg stattfindet.