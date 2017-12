2017-12-18 18:21:00.0

Futsal Dasinger Jubelschreie

TSV verteidigt bei der Landkreismeisterschaft der A-Junioren in Aichach seinen Titel souverän vor dem Kissinger SC. Ecknach wird Vierter, Stätzling enttäuscht. Kreisendrunde findet am 7. Januar in Friedberg statt. Von Reinhold Rummel

Die Mission der Titelverteidigung ist den A-Junioren des TSV Dasing eindrucksvoll geglückt. Die Schützlinge um das Trainertrio Jürgen Schmid, Hans Pfaffenzeller und Sepp Friedl lieferten bei der Endrunde der Futsal-Landkreismeisterschaften in der Aichacher Vierfachturnhalle vor 250 Besuchern eine überzeugende Vorstellung ab.

Fünf Auftritte, fünf Siege – 15:2 Tore – die Bilanz beim Landkreis-Finale der U19-Junioren konnte sich sehen lassen. Jürgen Schmid machte seinem Team ein großes Kompliment: „Das war schon beeindruckend, mit welcher Disziplin und Willensgeist unser Team dem Publikum etwas bieten wollte.“ Spielleiter Christoph Striedelmeyer zeigte sich auch erfreut. „Die angehenden Seniorenspieler haben Werbung für den Hallensport betrieben.“ Allerdings konnte er sich auch einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Einige Teams hätten besser das Testosteron zu Hause gelassen, denn das war eindeutig daneben“, missfiel dem Turnierorganisator das Auftreten einiger Akteure. „Nicht alle waren faire Verlierer.“ Dafür lobte er das Auftreten des alten und neuen Landkreismeisters. „Dasing stellte nicht nur das auffälligste Team, sondern sorgte mit dem Anhang auch für eine tolle Stimmung in der Halle.“

Dasinger U19: Fünf Spiele - fünf Siege

Der TSV startete hoch konzentriert in die Finalrunde. Bereits beim ersten Auftritt gegen den Ligakonkurrenten SV Mering lieferten die Rot-Schwarzen eine starke Vorstellung ab. Zwei Treffer von Florian Higl und das 3:0 durch Ilkay Ayyildiz ließen die Dasinger jubeln. Torhüter Benedikt Greppmair verhinderte dabei den möglichen Ausgleich, als er gegen Merings Spielführer Michael Fuchs einen Strafstoß parierte. Zudem scheiterte Simon Spicker mit einen Lattenknaller. Auch beim zweiten Auftritt gegen den VfL Ecknach wirbelten die Dasinger. Fabio Gastl, Jonas Schieg, Michael Fesenmayr, Florian Higl und Tobias Jedlicka sorgten trotz der Ecknacher Führung durch Dennis Handloser für einen klaren 5:1-Erfolg. Gegen den TSV Friedberg zirkelte David Schmid den Ball genau in den Torwinkel und Ilkay Ayyildiz schob den 2:0-Endstand nach. Auch gegen den favorisierten Nachwuchs des FC Stätzling spielte Dasing stark auf. Simon Gilg zimmerte einen Zehn-Meter-Strafstoß nach dem vierten kumulierten Foul zur Führung an Torhüter Alessandro Borrelli ins Tor und Florian Higl markierte den ungefährdeten 2:0-Endstand gegen die Stätzlinger. Damit kam es im fünften Dasinger Auftritt zu einem Finale gegen den Kissinger SC. Die hatten nach dem torlosen Eröffnungsspiel gegen den VfL Ecknach drei Siege in Folge eingefahren. Gegen den TSV Dasing konnte Fabian Kerzel den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, nachdem Simon Gilg die Dasinger in Führung brachte. Dann aber zogen die Dasinger an. Jonas Schieg und Michael Fesenmayr trafen zum verdienten 3:1-Sieg und machten damit die Titelverteidigung perfekt. KSC-Coach Michael Kerzel: „Schade, aber wir freuen uns auch über die Vizemeisterschaft. Unser Team hat überzeugt und gute Spiele abgeliefert.“ Turnierleiter Christoph Striedelmeyer überreichte Dasings Spielführer Simon Gilg den Wanderpokal. Zusammen mit Vize-Meister Kissing wird der TSV den Landkreis am 7. Januar in der Friedberger Sporthalle beim Kreisfinale vertreten.