2018-01-04 12:12:00.0

Leichtathletik Dasinger läuft zu Silber

Ilva Seitz wechselt nach Augsburg. Von Horst Kramer

Traditionsgemäß verbrachte ein Teil der Landkreis-Läuferschar den letzten Tag des Jahres bei den großen Silvesterläufen: in Neuburg, im Münchner Olympiapark und in Pfaffenhofen an der Glonn (Kreis Dachau).

Im Glonntal schlug sich der Dasinger Hubert Beck (früher LC Aichach) hervorragend. In einem gut besetzten Feld ersprintete sich der Student die Silbermedaille über zehn Kilometer. Becks Zeit (36:58 Minuten) konnte sich sehen lassen, angesichts eines anspruchsvollen Parcours, auf dem streckenweise der Wind heftig pfiff. Als Sieger ging der Bayernliga-Triathlet Paul Günther (Tri Team FFB) nach 34:33 Minuten durch das Ziel. Die zwölfjährige Johanna Konrad (LG Aichach-Rehling) konnte wie im Vorjahr die Fünf-Kilometer-W12-Konkurrenz gewinnen, in 25:04 Minuten. Altersklassen-Silber erlief sich Hedwig Bayr (LC Aichach) als W55-Zweite (69:09). Verena Bayr lief sich in 48:14 Minuten auf Platz acht. Die Farben des LC Aichach vertraten auch Hermann Fehle als M55-15. (52:39), sowie Lorenz Bayr als M60-Zehnter (60:09). Knapp 600 Aktive waren in Pfaffenhofen unterwegs, rund ein Drittel mehr als vor Jahresfrist.

In Neuburg gingen rund 550 Teilnehmer auf die Sechs-Kilometer-Strecke. Für den LC Aichach sammelten Leni Bauer (W70-Erste., 34:42), Herta Bergmann (W65-Erste., 29:08), Resi Christl (W65-Zweite., 33:28) und Erwin Germann (M65-Dritter, 29:43) Punkte ein. Letztmalig im LCA-Trikot trat die 13-jährige Ilva Seitz an - sie wechselt zur LG Augsburg. Die Schülerin ist mittlerweile in den E-Kader des schwäbischen Leichtathletikverbands berufen worden. Ihre Mutter Sabine Seitz war mit Claudia Fischers Lauftreff vor Ort - Seitz holte prompt W40-Bronze (31:15). Die erst zehnjährige Julie Lammich, ebenfalls ein Lauftreff-Mitglied, wurde U18-Fünfte (34:52). Die schnellste Landkreis-Läuferin war erneut Brigitte Fischer (SV Handzell), die für ihre 28:52 Minuten mit W50-Bronze belohnt wurde. Schnellster Mann war Fischers Vereinskamerad Mirko Weiß (M40-Achter, 23:49), knapp vor einem weiteren Handzeller Xaver Schwegler (M50-Achter, 23:59). Ebenfalls schnell unterwegs war der Gundelsdorfer Fußballer Alexander Czerny (M35-Achter, 25:10). Claudia Fischers Lauftreff war in Neuburg gleich mit einem guten Dutzend Aktiver vertreten. In die Top Ten ihrer Altersklassen schafften es Renate Jilg (W60-Vierte, 36:57), Rita Widmann (W60-Sechste, 39:09) und Gertrud Rustler (W65-Vierte, 37:04). Ebenfalls in die besten Altersklassen-Zehn lief sich der Handzeller Christian Liebhart (M60-Zehnter, 32:37).

Gerhard Granvogl (LC Aichach) hielt die Wittelsbacher Farben in der Landeshauptstadt hoch: Er bewältigte den Zehn-Kilometer-Parcours als M60-Zwölfter in 51:52 Minuten. Rund 2000 Läufer beendeten den Wettbewerb, weitere 560 bewältigten die halbe Distanz. (hokr)