Fußball-A-Klasse Der Abstiegskampf wird intensiver

Schiltberg muss beim Schlusslicht ran. Ecknach empfängt Laimering.

Aichach-Friedberg Eitel Sonnenschein herrscht beim Spitzenreiter BC Aresing. Die Florian-Flicker-Elf führt sieben Spieltage vor dem Saisonfinale mit zehn Zählern Vorsprung die Tabelle an.

Der Aufstieg ist nur noch Formsache, auch wenn Vorsitzender Andreas Zeitlmair davon noch nichts wissen möchte. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und werden weiterhin gut daran tun, konzentriert die Aufgaben zu bestreiten.“ In Bachern sah er die Heimelf lange als gleichwertigen Gegner. Zweimal ging der BC Aresing am vergangenen Wochenende als Sieger vom Feld. Zuhause putzte man Verfolger Hörzhausen. Am Sonntag treten die Flicker-Schützlinge beim FC Tandern an, die zuletzt trotz der 2:3-Heimniederlage gegen Merching nicht enttäuschten.

Die Merchinger erwarten ihrerseits die SG Mauerbach und wollen mit einem weiteren Erfolg den zweiten Rang festigen. Spannung ist im Tabellenkeller angesagt. Bereits am Samstag hat die zweite Garnitur des Kreisligisten VfL Ecknach den FC Laimering zu Gast. Der VfL ziert mit 19 Punkten den elften Rang und der FCL liegt nur knapp dahinter mit 18 Punkten. Zur Abstiegszone sind es nur zwei Punkte. Damit kommt auf die beiden Spielertrainer, Frank Lasnig (VfL) und Thomas Nöbel (FCL) eine richtungsweisende Partie zu, um den Abstand nach unten zu vergrößern.

Schlusslicht Adelzhausen II hat sich noch nicht aufgegeben. Am Sonntag erwartet man den TSV Schiltberg, der durch die jüngsten Pleiten selbst nach unten gerutscht ist. Mit 21 Punkten sind die Fischer-Schützlinge längst nicht aus dem Schneider und täten gut daran, am Römerweg nicht leer auszugehen. Eine unbequeme Auswärtshürde steht dem Tabellenvorletzten TSV Mühlhausen (16) bevor. Die Geib-Truppe ist zu Gast beim TSV Weilach, der mit einem 3:2-Heimerfolg über Hörzhausen seine Qualitäten unterstrich. (r.r)