2017-07-27 00:04:24.0

Der Dorfverein FC Pipinsried kann mithalten

Fußball-Regionalliga: Schweinfurt abgezockt

Die Punkte sind weg, doch der FC Pipinsried ist in der Regionalliga angekommen. Der Aufsteiger verlor das Auftaktspiel gegen Tabellenführer Schweinfurt zwar mit 0:2 – die positiven Eindrücke überwogen. Auf dem ausgebauten Platz herrschte Volksfestatmosphäre und je näher der Anstoß rückte, umso ausgelassener wurde das Treiben. Zunächst spielten die Pipinsrieder Musikanten zünftig auf und später eröffneten die Böllerschützen aus Westerholzhausen und Arnzell das „Abenteuer Regionalliga“ unüberhörbar mit zwei Salven. Fazit nach dem Schlusspfiff: Der Dorfverein kann mithalten. Der 1. FC Schweinfurt 05 und seine Profitruppe waren aber eine Spur zu abgezockt für den FCP.

Der Aufsteiger aus dem Dorf im Dachauer Hinterland suchte vom Anpfiff weg den Kontakt zum Gegner und präsentierte sich sehr zweikampfstark. Allein die Fehlpassquote war bei den Hausherren in der Anfangsphase doch sehr hoch. Und so kamen die Schweinfurter zu ihren Möglichkeiten. In der 24. Minute durfte Lukas Kling aus 15 Metern abziehen. Zum Glück für den FCP hatte der torgefährliche Mittelfeldmann und frühere Aindlinger sein Visier noch nicht richtig eingestellt und so rauschte das Leder knapp am linken Pfosten vorbei. Pipinsried konnte das Spiel gegen Ende der ersten Hälfte ausgeglichen gestalten. Doch kurz nach Wiederanpfiff zeigte der FC 05 seine Klasse. Steffen Krautschneider kam an der Strafraumgrenze ans Leder, ließ sich dieses Mal die Chance nicht entgehen und versenkte unhaltbar für Thomas Reichlmayr zum 0:1 (50.).

Doch Pipinsried reagierte nicht geschockt, sondern rappelte sich nun auf. In der 53. Minute dann großes Pech für die Gastgeber, als Thomas Berger aus 14 Metern Entfernung nur den Pfosten anvisierte. Und es kam noch übler für den FCP: Für eine Notbremse an Krautschneider am eigenen Strafraum sah Spielertrainer Fabian Hürzeler glatt Rot (60.). Das machte es den Pipinsriedern natürlich extrem schwer, zumal die abgezockten Schweinfurter die numerische Überzahl in der Schlussphase geschickt für sich zu nutzen wussten. Und in der Nachspielzeit setzte die Klaus-Elf noch einen drauf. Schlitzohr Adam Jabiri sah nach einem Pipinsrieder Ballverlust, dass Reichlmayr zu weit vor seinem Kasten postiert war und chipte den Ball aus 35 Metern über den Keeper hinweg zum 0:2 ins Netz (90.+1). Deckel drauf! (fupa)

Tore 0:1 Krautschneider (50.), 0:2 Jabiri (91.) Platzverweis Hürzeler (60./FCP/Notbremse) Zuschauer 810