2018-02-05 00:05:11.0

Handball-Bezirksoberliga Der Erfolgsgarant steht zwischen den Pfosten

Beim 29:24 über den TSV Haunstetten II präsentiert sich der TSV wie ein Landesliga-Kandidat Von Johann Eibl

Das war ein richtiges Empfehlungsschreiben für die Landesliga. Beim 29:24-Heimsieg über den Tabellenführer TSV Haunstetten II boten die Handballer des TSV Aichach über weite Strecken eine geradezu souveräne Vorstellung. Dennoch erscheint es ungewiss, ob sie ab Herbst wieder eine Klasse höher antreten können. In der Bezirksoberliga liegen sie gut im Rennen, sind aber keineswegs Favorit Nummer eins auf den Titelgewinn.

„Es ist noch alles drin“, versuchte Trainer Manfred Szierbeck seinen Leuten Mut zu machen für den Saisonendspurt. Er hatte diesmal nur eine schwächere Phase ausgemacht, kurz nach der Pause, als die Gäste vorübergehend gleichzogen. Doch auch in diesen Minuten zeigten die Aichacher, dass sie sich positiv entwickelt haben. Denn am Ende sorgten sie wieder für klare Verhältnisse und entzauberten die Haunstetter förmlich. Beachtlich war nicht zuletzt die spielerische Klasse der Hausherren, abzulesen an einer ganzen Reihe von toll herausgespielten Treffern, die für beste Stimmung auf den Rängen sorgten.

Das Prädikat „Mann des Tages“ gebührt ohne Frage Stefan Walther. Der Torhüter legte mit zahlreichen Paraden den Grundstein für diesen Sieg, mit dem zumindest in der Form nicht zu rechnen war. Wertvolle Hilfe erhielt er zuvor von seinem Coach. Manfred Szierbeck hatte eine Woche zuvor Haunstetten beobachtet, sodass er seinem Keeper die genauen Wurfbilder dieses Gegners vermitteln konnte. Diese Zusammenarbeit klappte vorzüglich, die Rechnung ging auf.

Der Trainer sah die Gäste von ihrer Körpergröße her im Vorteil, bei der Schnelligkeit aber erkannte er ein Plus bei seinem Team: „Der Wille, heute zu bestehen, der war von Anfang an da. Macht Spaß so. Uns gehört die Zukunft,“ so seine mutige Prognose. Gerade in dieser Situation ärgert er sich über die Niederlage am 7. Januar in Günzburg. Dennoch will er das Aufstiegsrennen in der Spielzeit 2017/18 noch nicht verloren geben: „Es kann alles passieren.“ Viele Faktoren waren am Samstag wichtig. Etwa die vier Treffer von Philipp Dachser vor der Pause oder die drei von Timo Stubner danach. Am Ende wurde jeweils ein Akteur auf beiden Seiten nach der dritten Zeitstrafe von den Schiris ausgeschlossen. Diese Entscheidungen hatten keinerlei Einfluss mehr auf den Ausgang dieser hochklassigen BOL-Partie.

TSV Aichach Walther, Czok, Leopold (1), Kügle (2), Dachser (5), Treffler, Braun (1), Bauer (3), Oliver Huber (3), Breitsameter, Schön (7/5), Stubner (4), Schilberth (1), Christoph Huber (2).

TSV Haunstetten II Metzger, Winter, Pieniack (1), Tischinger (6/1), Högl, Plank, Seybold (4/1), Fischer (5), Spörhase (5/1), Stegmann (1), Brodschelm (1), Neumeyer (1), Keis, Link.

Schiedsrichter Bauer und Drews (beide SpVgg Altenerding) Zuschauer 250 Siebenmeter 5:6 Zeitstrafen 5:8 Rote Karten Christoph Huber (Aichach/51:46) und Link (Haunstetten/56:52/jeweils dritte Zeitstrafe).

