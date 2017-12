2017-12-30 00:06:05.0

Mai Der Kämpferische

Kartfahrer Adrian Limmer

Kartfahrer Adrian Limmer fährt erst in der zweiten Saison Rennen. Mitte Mai kam er bei einem Kartslalom des Schwabenpokals erstmals aufs Treppchen. Der Neunjährige strebt als nächstes Ziel einen Platz ganz oben auf dem Podest an.

Zwischenzeitlich lag er auf Platz zwei, konnte aber auf der Zielgeraden der Abstimmung noch an der Konkurrenz vorbeiziehen. Insgesamt holte Adrian Limmer 62 Prozent der Stimmen. Seine Trainer beim MC Aichach schätzen an ihm sein Gefühl für das Kart, seinen Trainingsfleiß und seine Konzentrationsfähigkeit. Seine Leistungen sind umso bemerkenswerter, da der Oberbernbacher an ADHS, einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, leidet. Wie seine Mutter Yvonne berichtet, stärkt das Kartfahren das Selbstvertrauen ihres Sohnes. Dieser müsse aufgrund seiner Krankheit viel negatives Feedback wegstecken, beim Kartfahren könne er aber zeigen, was er kann.

Adrian Limmer fuhr insgesamt eine starke Saison. Für den Gesamtsieg beim Schwabenpokal reichte es am Ende nicht ganz, dafür landete der Schüler auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung. Mit der Mannschaft wurde er Fünfter bei der südbayerischen Meisterschaft. Pro Team ging ein Fahrer in jeder Altersklasse an den Start. Die Wahl fiel auf Adrian Limmer. 2018 rückt er in die Klasse K2 auf. Dann will er weiter fleißig Pokale sammeln.