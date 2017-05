2017-05-16 00:03:56.0

Abteilungsversammlung Der TSV Aichach setzt auf die Jugend

Tischtennis und Ringen feiern Rekordbeteiligungen. Leichtathleten sind nun gefordert

Auf der Jahreshauptversammlung des TSV Aichach blickten die Verantwortlichen auf das sportliche Jahr zurück.

Das umstrukturierte Kinder- und Jugendtraining trägt mit einem schwäbischen Ranglistensieg und weiteren guten Platzierungen Früchte. Aufgrund personeller Engpässe ging die Abteilung eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Herbertshofen (Kreis Augsburg) ein.

Die Abteilung hatte zwei Mannschaften zum aktiven Spielbetrieb gemeldet: ein Seniorenteam in der Bezirksliga Herren sowie eine männliche U18 in der Bezirksoberliga Nord. Abteilungsleiter Konstantin Dwaliawili freute sich über die sehr rege Trainingsbeteiligung. Er hofft, dass sich für die kommende Spielzeit für die Jugend noch neue Talente finden, die später in die Herrenmannschaft integriert werden können.

Im Frühjahr 2016 wurde die BMX-Anlage wieder in Ordnung gebracht und bis Oktober 2016 rege genutzt. Aushängeschild der Abteilung ist Jonas Lindermair, der auf 20 Wettbewerben für den TSV erfolgreich war.

Die Box-Abteilung gewann viele neue Mitglieder dazu. Vor allem zwei Tage mit jeweils einer Stunde Trainingszeit für Kinder von sechs bis zwölf Jahren sei eine gute Entscheidung gewesen, so Leiter Wjatscheslaw Odenbach. Die einzige aktive Boxerin war 2016 die 15-jährige Carolina Odenbach. Sie hofft, im Oktober 2017 für die deutsche Meisterschaft nominiert zu werden.

Im Bereich Tai-Chi trainieren jede Woche fünf Personen. In der Karate-Gruppe wird es auch heuer wieder Gürtelprüfungen geben. Zwei Mitglieder schafften die Prüfung zum Gruppenhelfer, der Vorstufe zum Übungsleiter.

Die Abteilung hat 435 Mitglieder, davon 200 Aktive. Alle Altersklassen im Nachwuchsbereich sind komplett mit Kindern und Jugendlichen besetzt. Udo Mesch, der Trainer der Männermannschaft wechselt nach Niederraunau. Abteilungsleiter Lothar Bahn war zuversichtlich, in wenigen Tagen seinen Nachfolger vorstellen zu können. Bei der Frauenmannschaft löst Martin Fischer Sabrina Seifert ab.

Die Sportstunden sind gut besucht. Die Zahl der abgelegten Sportabzeichen geht langsam zurück. Insgesamt 57 Schülersportabzeichen und 117 Deutsche Sportabzeichen verlieh die Abteilung im vergangenen Jahr.

Mit 107 Judokas ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr (100 Mitglieder) konstant geblieben. 25 Kinder oder Jugendliche bestanden die Gürtelprüfung. Für Wettkämpfe wie Landkreismeisterschaft oder bayerische Bodenkampfmeisterschaft habe es aus Aichach trotz Ausschreibungsangebote keine Meldung gegeben, bedauerte Abteilungsleiter Hubertus Klose.

Seit Oktober 2015 ist Ju-Jutsu eine eigenständige Abteilung. Sie hat derzeit 58 aktive Teilnehmer. Vier Mitglieder ließen sich zur Unterstützung des Kindertrainings zum Clubassistenten ausbilden. Das Wiedereinsteiger- und Seniorentraining wurde erfolgreich etabliert. Im Turnierjahr 2017 ist Younis Ghaith der einzige Teilnehmer des TSV Aichach.

Die Kanuabteilung bietet Fahrten auf unterschiedlichen Gewässern an. Schwerpunkt sind Wandergewässer. Die Abteilung kooperiert dabei mit anderen Kanuvereinen im Bezirk Schwaben. In den nächsten Monaten wird die Abteilung auch auf Gewässern wie der Donau, dem Inn, dem Bodensee oder der Donau unterwegs sein.

Die Sportkegler haben zurzeit 60 Mitglieder, davon 39 Aktive (33 Erwachsene, sechs Jugendliche). In der vergangenen Saison waren vier Herren-, eine Damen- sowie eine A-Jugend- und eine B-Jugendmannschaft zum Spielbetrieb angemeldet.

Der TSV Aichach hat 311 Leichtathleten, davon sind 160 aktiv und etwa 60 bestreiten Wettkämpfe. Der Anteil der Jugendlichen liegt in der Abteilung bei etwa 70 Prozent. Die beiden Jugendgruppen der 14- bis 19-Jährigen sind gegen den allgemeinen Trend genauso groß wie die Schülergruppen. Eine große Herausforderung ist die südbayerische Mehrkampfmeisterschaft am kommenden Wochenende.

Das Wittelsbacher-Land-Turnier war mit 422 Teilnehmern aus 52 Vereinen und sechs Ländern das zweitstärkste Turnier in der Vereinsgeschichte. Ein Höhepunkt war 2016 die olympische Bronzemedaille des ehemaligen Aichachers Denis Kudla.

292 Prüfungen für das Sportabzeichen legten die Mitglieder ab. Beim Gebrauchtskimarkt in der TSV-Halle wurden fast alle der angenommenen 1600 Teile verkauft. Die Skikurse konnten trotz Schneemangel ohne Ausfalltag abgeschlossen werden. Die Kreismeisterschaft sowie ein Rennen in der Wildschönau mussten abgesagt werden, weil Schnee fehlte.

Eine Rekordbeteiligung mit 38 Mädchen aus sieben Vereinen gab es beim Girls Cup. Ein besonderes Turnier, das jungen Spielerinnen die Möglichkeit gibt, erste Turniererfahrungen zu sammeln. Mit über 100 Teilnehmern verzeichnete auch das Kreisranglistenturnier der Jugend einen Rekord. Die Intensivierung des Jugendtrainings trägt Früchte, das Durchschnittsalter sinkt.

Zum umfangreichen Angebot der Turnabteilung gehören wöchentlich unter anderem Kindertanzen, Geräteturnen, Pilates, Walking, Flexi-Bar oder Balance Swing. 17 Übungsleiter bieten jede Woche 34 Übungsstunden an. Dazu kommen Kurse wie „Beckenbodentraining für Frauen“ oder „Faszien in Bewegung“.

Die Abteilung ging in der vergangenen Saison mit fünf Damenmannschaften und einer männlichen Jugendmannschaft an den Start. Die U18 weiblich wurde ungeschlagen Meister in der Bezirksklasse. Im Oktober spielen sie in einer Qualifikationsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga. (drx)