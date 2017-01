2017-01-02 11:53:00.0

Futsal-Kreismeisterschaft Der Titelverteidiger bleibt auf der Strecke

Stätzling scheitert bei der Vorrunde knapp. Mit Dasing und dem TSV Friedberg überraschen Zwei Kreisklassisten. Kissing ist beim Finale „Dahoam“ dabei. Von Reinhold Rummel und Peter Kleist

Damit durfte nicht unbedingt gerechnet werden: Titelverteidiger FC Stätzling, der in den beiden letzten Jahren bei den Landkreismeisterschaften triumphiert hatte, ist in der Vorrunde in Dasing gescheitert. Die Stätzlinger verpassten als Gruppendritter den Sprung in die Endrunde, die am Donnerstag, 5. Januar, in der Kissinger Paartalhalle über die Bühne gehen wird. In Dasing gaben andere Mannschaften den Ton an – und zwar überraschenderweise zwei Kreisklassisten: der gastgebende TSV Dasing und der TSV Friedberg.

Einmal mehr wurde in der Schulturnhalle eine interessante und spannende Vorrunde im Futsal geboten. Dabei wurden die beiden Landesligisten Kissinger SC und SV Mering ihrer Favoritenrolle zumindest teilweise gerecht. Spielleiter Reinhold Mießl (Neusäß) durfte bei seiner ersten Organisation einer Landkreismeisterschaft mit dem Veranstaltungsort in Dasing zufrieden sein. „Es zeigt sich, dass sich Futsal immer größerer Beliebtheit erfreut“, sagte er. Das zeigen auch die Zuschauerzahlen. In Dasing kamen 225 zahlende Besucher. „Das Niveau war deutlich höher als bei der Vorrunde in Aichach und dazu haben die Landesligisten aber auch der TSV Friedberg und der TSV Dasing beigetragen“, sagte Mießl. Die Spiele waren durchweg fair, trotz der 87 „kumulierten“ Fouls. Nur eine Partie war richtig hitzig – die zwischen Kissing und dem TSV Friedberg. Dieses Derby brachte die Halle zum Brodeln. Kissings Schlussmann Valdimir Manislavic hatte seine Probleme mit der Vier-Sekunden-Regel. Trotz der 1:2- Niederlage gegen Friedberg schaffte der KSC den Sprung in die Endrunde, denn nach dem 3:2 zum Auftakt gegen Wulfertshausen besiegte der KSC im vorentscheidenden Spiel den FC Stätzling durch ein Tor von Tolga Yildiz mit 1:0. KSC-Abteilungsleiter Mario Borreli war zufrieden: „Es war knapp, aber wir wollten unbedingt zur Endrunde. Borrelli würde es begrüßen, „wenn das Regelwerk noch einheitlicher angewendet werden würde.“ Er freute sich auch, dass der Coup mit Trainer Vladimir Manislavic zwischen den Pfosten glückte, der Ex-Profi war der ruhende Pol des KSC-Teams.

ANZEIGE

Stätzlings Coach Rainer Koch hatte nach dem überraschenden Aus des Titelverteidigers lobende Worte für den Organisator übrig: „Wir kommen gerne hierher, es ist alles bestens vorbereitet. Schade, dass wir uns sportlich nicht qualifizieren konnten.“ Hochzufrieden zeigte sich der Kreisklassist TSV Friedberg mit Trainer Willi Gutia: „Unsere Marschroute ist aufgegangen.“ Handball-Torhüter Benjamin von Petersdorff war der große Rückhalt und sorgte mit seinen punktgenauen Abwürfen für Aufsehen.

Jubeln durfte auch der gastgebende TSV Dasing, seines Zeichens Landkreisvize des letzten Jahres. Trainer Jürgen Schmid: „Unsere junge Truppe hat sich hervorragend verkauft. Für uns ist es eine ausgezeichnete Sache, dass wir zur Endrunde fahren. Die jungen Spieler können weiter lernen.“ Die Dasinger kamen mit dem 1:1 gegen Ottmaring mühsam ins Turnier, bezwangen dann aber den Kreisligisten BC Rinnenthal trotz zweimaligen Rückstands mit 3:2, und auch den Landesligisten Mering mit 2:0. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Meringer ihre Endrundenqualifikation schon in der Tasche. Bei Dasing war Fabian Schmid nach fünfmonatigem Auslands-Studien-Aufenthalt erstmals wieder am Ball.