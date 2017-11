2017-11-13 00:06:54.0

Der dritte Sieg in Serie

Fußball-Regionalliga:3:0 für FC Pipinsried

Beim FC Unterföhring gehen so langsam die Lichter aus. Die 13. Saisonniederlage, die mit 0:3 beim FC Pipinsried deutlich ausfiel, ließ den Rückstand auf den ersten Relegationsplatz in der Regionalliga auf elf Punkte anwachsen. Ganz anders sieht die Welt beim Mitaufsteiger Pipinsried aus. Drei Siege in Serie haben die Männer von Fabian Hürzeler auf Rang 12 gehievt. Dennoch beträgt das Polster auf Fürth, das auf einem Relegationsplatz liegt, nur vier Zähler.

Die erste Großchance in dieser einseitigen Partie führte zum 1:0. Thomas Berger spielte einen Steilpass in den Lauf von Manuel Müller. Dessen ersten Abschluss konnte Torhüter Daniel Sturm noch parieren, den Nachschuss versenkte Müller eiskalt. Spielertrainer Hürzeler spielte einen weiten Ball auf Müller, der die Kugel nach innen passte. Atdhedon Lushi traf volley. Nach der Pause schwächte sich das Schlusslicht. Erst sah Arijanit Kelmendi Gelb-Rote Karte, dann erwischte es auch noch Andreas Faber. Emre Arik erzielte den Endstand. (fupa)

ANZEIGE

Tore 1:0 Müller (14.), 2:0 Lushi (42.), 3:0 Arik (84.) Schiedsrichter Dietz (Kronach) Zuschauer 390 Gelb-Rot gegen Kelmendi (54./Foul und Handspiel) und Faber (59./beide Unterföhring/wiederholtes Reklamieren).