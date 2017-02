2017-02-03 08:10:00.0

Handball Derby in Aichach fällt aus

Kissing tritt aufgrund von vielen Ausfällen nicht an. TSV-Abteilungsleiter Lothar Bahn ist sauer und will das Thema beim Bezirkstag ansprechen. Von Johann Eibl

Ein Landkreisduell stand für die Handballer des TSV Aichach am Samstag im Terminkalender. Um 19.15 Uhr sollte der Kissinger SC in der Halle am Gymnasium antreten. Doch dazu wird es nicht kommen. Wie Abteilungsleiter Lothar Bahn mitteilte, werden die Gäste nicht antreten, weil sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen personell zu sehr geschwächt sind.

Bahn reagierte alles andere als erfreut auf diese Absage. Das Stadionheft, das zu jedem Heimspiel in der Bezirksoberliga gefertigt wird, war nahezu abgeschlossen. Außerdem liefen bereits zu Beginn dieser Woche die Vorbereitungen fürs Catering und die Werbung. „So was finde ich im ehrenamtlichen Bereich nicht tragbar“, empörte sich der Aichacher Handballchef, der darauf hinweist, dass seine Mannschaft zum ersten Spiel in dieser Saison mit einem echten Minikader antreten musste. Außerdem betont Bahn, dass wiederholt ältere Akteure wie Frank Wäsler und Wolfgang Sumperl, beide über 40, und einmal sogar Roland Fackler mit über 50 Jahren zum Aichacher Aufgebot gehörten. Bahn kündigte an, die Absage auf dem Handball-Bezirkstag am 17. Februar anzusprechen.

Die Kissinger begründeten ihre Absage mit einer Reihe von kranken und verletzten Spielern. Sie kündigten an, in sieben Fällen ärztliche Atteste zu liefern. Lothar Bahn betont: „Ich möchte nicht den gesundheitlichen Zustand infrage stellen.“ Dann unterstreicht er die Situation als Gastgeber: „Wir haben keine eigene Halle, wir müssen Rücksicht nehmen.“ Etwa auf eine Reihe von anderen Sportarten, die ebenfalls die Mehrfachhalle nutzen. Das gilt für die Ringer, im Winter auch für die Fußballer. Bahn kündigte an, er werde in einem Brief an den Bezirksvorsitzenden seine Sicht der Dinge darstellen. Ein Nachholtermin für die Partie Aichach – Kissing steht noch nicht fest.