2017-04-29 00:04:34.0

Pferdesport Deutsche Meisterin reitet in Sedlbrunn

Obwohl das Turnier am Wochenende in Pöttmes nur national ausgeschrieben wurde, kommen Teilnehmer bis vom anderen Ende der Welt: 25 Springen, 300 Reiter und 1800 Starts Von Anna Schmid

Pferde wohin das Auge reicht, Hindernisse in kniffligen Kombinationen und unzählige Reiter, die sich das erfolgreiche Bestreiten dieser zur Aufgabe machen: hervorragender Reitsport erwartet die Besucher an diesem verlängerten Mai-Wochenende. Die Pöttmeser Pferdetage auf Gut Sedlbrunn ziehen auch dieses Jahr wieder unzählige Springreiter und ihre Pferde auf das Turnier in Gut Sedlbrunn, das von Samstag bis Montag auf dem Gelände stattfindet. Insgesamt 25 Springen mit 1800 gemeldeten Starts stehen auf dem Programm.

Obwohl die Ausschreibung national stattgefunden hat, kommen einige der über 300 Teilnehmer aus Österreich, Norwegen und sogar Neuseeland. „Die Turniere sind mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt“, erklärt Mitorganisatorin Sophie Schuster. Bei dem voraussichtlich schönem Wetter können die Reiter also mit besten Voraussetzungen auf Gut Sedlbrunn rechnen. Selbst der hohe Niederschlag in den letzten Tagen stellt kein Problem dar: Der Turnierplatz wurde extra mit Folien abgedeckt, um am Wochenende in Bestform zu sein. Spätestens für Sonntag ist gutes Wetter angesagt und auch am Maifeiertag sollen sehr gute Bedingungen herrschen.

Springen verschiedener Klassen und Arten sind angekündigt, so zum Beispiel Punktespringprüfungen, Zwei-Phasen-Springen und Stilspringprüfungen. Letzteres richtet sich insbesondere an die Anfänger des Springsports, die je nach ihrem Sitz und der Einwirkung auf das Pferd bewertet werden, nicht nach den Fehlern im Parcours. Sehenswert ist vor allem die Springprüfung Klasse S (Schwer) am Sonntag, die S-Prüfung für die Juniorenreiter bis Jahrgang 1996 und der Große Preis der Springprüfung Klasse S mit Stern am Montagnachmittag. Prominente Reiter sind ebenfalls mit dabei. „Simone Blum, die amtierende deutsche Meisterin, wird da sein“, kündigt Sophie Schuster an. Doch auch abgesehen von den Turnieren bieten die Pferdetage einige Abwechslung. Ob man dem Aufwärmplatz einen Besuch abstattet, auf dem die Reiter plaudernd ihre Runden ziehen und die Sättel nachgurten, einen Spaziergang über das Gut unternimmt, durch die vielen großen und kleinen Pferdetransporter schlendert, die sich aneinander reihen oder sich als kleiner Besucher in die bunte Hüpfburg stürzt – es ist einiges geboten.

Bereits am Osterwochenende waren 300 Teilnehmer und fast 800 Pferde bei 27 Prüfungen am Start. Das Programm reichte vom Anfängerspringen über Stilspringprüfungen bis zu den anspruchsvollen Springprüfungen der höheren Klassen. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich jetzt am zweiten Wochenende und damit auch der sportliche Anspruch an Reiter und Pferde. Wie berichtet, finden die Pöttmeser Pferdetage 2017 nur noch im Frühjahr statt. Das Herbstturnier (während der Münchner Wiesn-Zeit) gibt es nicht mehr. Der Aufwand war den Veranstaltern zu groß.