Juli Die Antrittsschnelle

Leichtathletin Katrin Wörmann

Katrin Wörmann hat in ihrer Laufbahn schon viele Titel gewonnen, doch der Juli 2017 war ein ganz besonders erfolgreicher Monat für die 19-Jährige. Die Automobilkauffrau aus Hilgertshausen feierte Titel am Fließband. Gemeinsam mit ihren Kameradinnen von der LG Aichach-Rehling stellte sie über die 4 mal 100 Meter sowie die 4-mal-400-Meter-Staffel neue Vereinsrekorde auf. Bei den schwäbischen Titelkämpfen sprang so auch eine Bronzemedaille heraus und die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Doch auch alleine war Wörmann erfolgreich. Die Sprinterin landete bei der schwäbischen Meisterschaft über 100 und 200 Meter auf Platz drei. Bei den Kreismeisterschaften holte sie den Titel im Weitsprung. Deshalb wurde sie von unseren Lesern zur Sportlerin des Monats gewählt. Schon bei der Zwischenwertung lag die 19-Jährige vorne, am Ende holte Wörmann 47 Prozent der Gesamtstimmen.

Dabei übt die Leichtathletin ihren Sport erst seit rund sechs Jahren aus. Trainer Otto Dwaliawili ist voll des Lobes: „Sie ist sehr engagiert und arbeitet hart. Sie ist zudem sehr teamfähig.“ Auch wenn die Hilgertshausenerin schon viele Titel gesammelt hat, so sind Trophäen nicht ihr vorrangiges Ziel: Sie möchte viel lieber die 13-Sekunden-Marke über die 100 Meter knacken. „Zeiten sind wichtiger als Titel. Wenn du eine Topleistung bringst und dann auch noch vorne liegst, ist das optimal.“ Wörmann wünscht sich sogar starke Konkurrentinnen: „Nur dann kann ich auch meine besten Zeiten laufen.“