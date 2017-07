2017-07-26 00:03:46.0

AN-Sportler des Monatsdes Monats Die Reiterin ist voraus

Bis Donnerstagmittag können unsere Leser auf drei Kanälen für Luis Merkl, Kim Cronauer und Mario Lasnig abstimmen

Die Aichacher Nachrichten suchen den Sportler des Monats Juni. Noch bis Donnerstag, 27. Juli, 12 Uhr, können unsere Leser im Internet, am Telefon und per SMS abstimmen. Zur Wahl stehen Stockschütze Luis Merkl, Dressurreiterin Kim Cronauer und Fußballer Mario Lasnig. Die Abstimmung ist spannend. Gestern Abend lag die 14-jährige Reiterin aus Hausen (Markt Aindling) in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle mit 51 Prozent vorne. Gefolgt vom Ecknacher Fußballer und Elfmeterkönig Mario Lasnig (38 Prozent) und dem Stockschützen Luis Merkl vom TSV Kühbach (elf Prozent).

Noch ist aber lange nichts entschieden, denn vor allem in den Kanälen Telefon und SMS kann sich noch einiges tun. Auf der Internetseite unserer Zeitung wurden bislang schon über 1200 Stimmen abgegeben. Hier führt aktuell der Ecknacher Mario Lasnig. Dafür liegt Kim Cronauer bei der SMS-Abstimmung klar vorn und auf dem Telefonkanal liefern sich Fußballer und Pferdesportlerin ein ausgeglichenes Rennen.

Die Reiterin von der SG Mauerbach trumpfte im Juni beim Turnier in Thierhaupten auf. Sie überzeugte in der Dressurklasse A und qualifizierte sich damit für den Bayerns-Pferde-Champions-Club in München-Riem im Oktober. Der 19-Jährige Lasnig ist im Juni mit den A-Junioren Meister in der Kreisklasse geworden. Mit dem Männerteam des VfL feierte er im gleichen Monat den Aufstieg in die Bezirksliga. Mit 20 Jahren ist Luis Merkl der Jüngste im Ersten Männerteam der Stockschützen des TSV Kühbach und auch das neueste Mitglied. Der Hattenhofener (Kreis Fürstenfeldbruck) spielt seit Januar 2015 in der Marktgemeinde. Und doch hat der Nachwuchsschütze schon kräftig angeschoben. Im Juni schafften die Männer überraschend den Aufstieg in die Bundesliga. Mit dabei war auch Merkl.

Der Endspurt der Wahl hat begonnen. Jetzt gilt es für die Kandidaten, bis Donnerstagmittag noch einmal alle Fans fleißig zum Abstimmen zu bewegen. (cli)