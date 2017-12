2017-12-27 15:10:00.0

Futsal Die Spiele in Dasing sind eröffnet

Bei den Hallentagen des TSV wird bis zum 7. Januar gespielt. Von der G- bis zur A-Jugend sind mehr als 100 Teams im Einsatz. Auch der Nachwuchs des FC Augsburg ist dabei. Von Reinhold Rummel

Kaum sind die Weihnachtsfeiertage Geschichte, rollt der runde Ball wieder in der Dasinger Schulsporthalle – genauer gesagt der Futsal-Ball. 112 Nachwuchs- und Seniorenmannschaften werden bei den 19 Veranstaltungen der Albertus Quelle Futsaltage zwischen dem 27. Dezember und 7. Januar in der Dreifachturnhalle erwartet.

Der TSV Dasing hat dabei den Start in sein Jubiläumsjahr ausgerufen. 2018 feiert der TSV sein 60-jähriges Bestehen. „Wir stehen nicht still, sondern gehen mit der Zeit“, so Abteilungsleiter Mike Schaeffer, der zusammen mit Jugendleiter Reinhold Rummel und Chef-Coach Jürgen Schmid in den vergangenen Wochen die Organisation der Mammutveranstaltung in die Wege geleitet hat.

Den Auftakt machen dabei heute die drei Vorrundenturniere der C-Junioren Landkreismeisterschaft (siehe Sport Seite 7). Der Anpfiff ertönt um 10 Uhr in der Schulsporthalle. Dann rollt der Futsal-Ball fast pausenlos. Sechs weitere Turniere stehen bis zum Jahresausklang zunächst auf dem Programm. Mike Schaeffer: „Wir freuen uns, dass wir wieder so viele Vereine und Mannschaften für die Futsal-Variante begeistern konnten“, hält der Dasinger Spartenleiter Schaeffer wenig, „wenn man immer wieder zurückblickt.“ Gerade die A- und D-Junioren Landkreismeisterschaften, die bereits Mitte Dezember ihre Meister mit dem TSV Dasing (A-Junioren) und dem FC Stätzling (D-Junioren) kürten, unterstrichen für ihn: „Diese schnelle Art, in der Halle Fußball zu spielen, kann begeistern.“ Zudem sieht Schaeffer darin auch den großen Vorteil, „dass die jungen Nachwuchsfußballer gezielter in der Technik geschult werden und damit für ihre weitere aktive Laufbahn viel lernen.

Nach den C-Junioren-Vorrunden werden am Donnerstag dann die Senioren beim Landkreis-Cup, den der TSV Dasing diesmal ausrichtet, ihr erstes Vorrundenturnier bestreiten (eigener Bericht folgt). In den folgenden Tagen sind dann die Nachwuchsteams von der G- bis zur A-Jugend gefordert. Auch zwei Teams des FC Augsburg sind in Dasing am Start. (r.r)