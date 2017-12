2017-12-30 00:06:02.0

März Die Torgefährliche

Handballerin Ramona Bscheider

Mit ihren erst 17 Jahren spielt Ramona Bscheider schon bei den Erwachsenen mit. Genauer gesagt bei den Handball-Frauen des TSV Aichach, mit denen sie im März die Meisterschaft in der Bezirksoberliga holte.

Die meiste Zeit spielt sie aber bei den A-Jugend-Mädels, bei denen sie für die Tore verantwortlich ist. Beim Turnier um die Landesliga-Meisterschaft erzielte sie 19 Treffer in zwei Spielen und stellte sich im entscheidenden Sieben-Meter-Werfen aushilfsweise zwischen die Pfosten und hielt den entscheidenden Wurf. Dabei hätte die damals 16-Jährige eigentlich noch B-Jugend spielen dürfen: „Bei den Erwachsenen habe ich aber noch nicht so oft gespielt“, sagt die Rückraumspielerin. Dort hilft sie auch in der aktuellen Landesliga-Saison aus. Der doch beträchtliche Altersunterschied stellt kein Problem dar. Mit der Jugend schaffte sie die Qualifikation für die Landesliga, wo sie aktuell wieder eine wichtige Rolle im Aichacher Team einnimmt.

ANZEIGE

Bei ihren Teamkolleginnen kommt die Gymnasiastin, die 2018 ihr Abitur anpeilt, gut an. Auch bei den Lesern konnte sie punkten. Mit 63 Prozent der Gesamtstimmen legte sie einen Start-Ziel-Sieg hin. Trainer Martin Fischer lobt ihre physischen Voraussetzungen. Bei Gegenstößen ist die 17-Jährige durch ihre Schnelligkeit kaum zu bremsen. Die sportliche Heimat liegt in der Mitte des Rückraums für das 1,68 Meter große Mädchen. Bei den Frauen weicht sie auch auf Linksaußen aus.