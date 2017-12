2017-12-30 00:06:21.0

Januar Die Treffsichere

Eisstockschützin Jessica Gamböck

Die 36-Jährige feierte im Januar den größten Erfolg ihrer Karriere. Zusammen mit der Frauenmannschaft des TSV Kühbach holte sie die deutsche Meisterschaft im Eisstockschießen. Der Erfolg kam für Gamböck unerwartet, denn erst ein Jahr zuvor kam sie aus ihrer Babypause zurück.

Davor war sie rund zehn Jahre nicht aktiv. Nur weil sich eine Teamkollegin vor den Wettkämpfen verletzte und eine weitere sich in die Babypause verabschiedete, rutschte Gamböck überhaupt ins Team. Und sie zahlte das Vertrauen zurück. Sowohl bei der nervenaufreibenden Qualifikation, als die Kühbacherinnen nach der Vorrunde keiner mehr auf dem Zettel hatte, als auch beim Finalturnier zeigte die Rückkehrerin starke Nerven. „Ich wollte es nur nicht vermasseln. Das ist mir zum Glück sehr gut gelungen“, verrät Gamböck. Jahre zuvor wurde sie mit der deutschen Mannschaft Weltmeister, den schöneren Titel holte sie aber 2017: „Ich habe nach dem Sieg geweint. Es war der schönere Titel, auch weil er so unerwartet kam“, erinnert sie sich. Bei der Wahl zur Sportlerin des Monats überholte die Industriekauffrau auf den letzten Metern ihre Konkurrenten. Am Ende fielen 53 Prozent der abgegebenen Stimmen auf die Kühbacherin.

Im Verlauf des Jahres kamen bei der 35-Jährigen noch weitere Titel hinzu. Auf Asphalt holte Gamböck den Bayernpokal. Mit der zweiten Mannschaft schaffte sie den Aufstieg in die Landesliga.