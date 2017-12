2017-12-28 17:58:00.0

Futsal Die sechs Finalisten stehen fest

Bei den Vorrunden zur Landkreismeisterschaft der C-Junioren in Dasing geht es spannend zu. Von Reinhold Rummel

In der Dasinger Schulsporthalle ermittelten die U15-Junioren ihre Teilnehmer für die Endrunde zur Landkreismeisterschaft im Futsal. Dabei qualifizierten sich insgesamt sechs Teams für das Finale, das am Samstag, 6. Januar, ab 14 Uhr in Dasing stattfinden wird. In drei Vorrundenturnieren wurden in der Schulsporthalle die Endrundenteilnehmer ermittelt. Mit dabei sind unter anderem der BC Aichach, die SG Hollenbach/Petersdorf und der TSV Dasing.

GruppeA Ohne Landkreismeister FC Stätzling wurden die Vorrundenturniere der U15-Junioren in Dasing ausgetragen. Die Bayernliga-Youngster des FC Stätzling treten erst beim Bezirksturnier als gesetztes Team mit an, wie Spielleiter Christoph Striedelmeyer mitteilte. Damit zählte der letztjährige Vizemeister BC Aichach in der Gruppe A zum Favoritenkreis. Der Kreisligist bestätigte seine Rolle als Favorit und erreichte als Gruppensieger die Endrunde. Zum Auftakt bezwang der BCA durch die Tore von Felix Rieger (2) und David Klein den TSV Aindling mit 3:0. Dann trennte man sich gegen den SV Mering mit 2:2. Gegen die Sportfreunde Friedberg trennte man sich durch einen Treffer von Thierno Sow 1:1. Mit einem klaren 4:0-Erfolg über die SG Mauerbach (Tore Caner Besyildiz, Felix Rieger, David Klein, Tim Grund) belegte der BCA den ersten Platz. Zweiter wurden die Sportfreunde Friedberg.

GruppeB Die Spielgemeinschaft Hollenbach/Petersdorf startete mit einem 1:1 (Tore Jonas Lidl SG, Lorenz Lachmair TSV) ins Turnier. Dann fegte man durch die Treffer von Julian Nefzger (2), Elias Huber, Jonas Lidl, Samuel Högg und Martin Lang die SG Oberbernbach mit 6:0 vom Parkett. 1:1 spielte die Spielgemeinschaft durch den Treffer von Martin Lang gegen den Kissinger SC, ehe man gegen den BC Adelzhausen durch die Treffer von Julian Nefzger (2), Jonas Lidl und Elias Huber mit einem 4:1-Sieg den Gruppensieg perfekt machte. Zweiter wurde der KSC.

GruppeC Keinen Gegentreffer kassierte Dasings Keeper Bastian Pauer beim dritten Vorrundenturnier. Damit sicherte er dem gastgebenden TSV als Gruppensieger die Endrundenteilnahme. Dasing startete mit einem 2:0-Erfolg über den FC Affing. Kristian Karg und Nico Necker erzielten die Treffer. Dann setzte man sich knapp mit 1:0 gegen die SG Ottmaring durch ein Tor von Spielführer Christian Grosche durch. Gegen die SG VfL Ecknach sammelte man den dritten Tagessieg ein. Kristian Karg, Christian Grosche und Marc Baumgärtner erzielten die Tore zum 3:0-Erfolg. Die zweite Fahrkarte in der Gruppe C sicherte sich die SG Ottmaring.