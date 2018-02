2018-02-06 00:05:35.0

Volleyball-Bezirksklasse Die zwei Gesichter des TSV Inchenhofen

Minimalausbeute beim Heimspieltag: zwei Niederlagen, ein Punkt

Mit der Minimalausbeute von nur einem Punkt aus zwei Spielen schlossen die Volleyballer des TSV Inchenhofen ihren Heimspieltag ab. Gegen Schrobenhausen verloren die Leahader durch eine hohe Eigenfehlerquote deutlich mit 0:3-Sätzen. Anschließend wurde durch eine deutliche Leistungssteigerung dem Tabellenführer der Bezirksklasse Oberbayern aus Pfaffenhofen beim 2:3 zumindest ein Punkt abgerungen. Den gibt’s im Volleyball, wenn ein Team den fünften und entscheidenden Satz erzwingt und dann verliert.

Wesentlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt, war das Derby im Auftaktspiel gegen Schrobenhausen. Lediglich der erste Satz war eine klare Angelegenheit für die Lenbachstädter. Danach war es ein Match auf Augenhöhe, da die Inchenhofener Akteure deutlich besser ins Spiel fanden. Umso ärgerlicher für die Hausherren, dass beide Folgesätze aufgrund von Unkonzentriertheiten im Aufschlag wie in der Annahme knapp verloren wurden. Somit stand der Gast relativ schnell mit 3:0-Sätzen als Sieger fest. Satzfolge: 18:25, 22:25, 23:25.

In der Begegnung gegen den souveränen Spitzenreiter aus Pfaffenhofen sah es zunächst nach einer Fortsetzung des negativen Spieltagsverlaufs aus. Inchenhofen zeigte sich zwar sehr bemüht, doch die Punkte machten kontinuierlich die Gäste. Im zweiten Satz platzte dann endlich der Knoten für das TSV-Team. Durch gute Blockaktionen fanden die Leahader zurück in die Partie und auch im Angriff wurde konsequent der Abschluss gesucht. Dem hatten die Ilmstädter nichts entgegenzusetzen, sodass der zweite und dann sogar der dritte Satz mit klarem Vorsprung an die Hausherren gingen. Knackpunkt des Spiels war dann der vierte Spielabschnitt, der äußerst knapp an Pfaffenhofen ging. Im entscheidenden fünften Satz hielt Inchenhofen bis zum Seitenwechsel sehr gut mit, doch dann erlahmten die Kräfte und der Tabellenführer konnte den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen. Nun heißt es für die TSV-Volleyballer, diese Leistung für die Restsaison zu konservieren, um in der Tabelle (derzeit Platz fünf) wieder weiter nach oben zu kommen. Satzfolge: 17:25, 26:16, 25:16, 23:25, 8:15. (ffi)