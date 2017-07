2017-07-28 00:03:33.0

Doppelmeisterin Johanna Konrad

LG-Sportlerin holt zwei schwäbische Titel

Bei den schwäbischen Jugend-Meisterschaften in Friedberg hat die junge Leichtathletin Johanna Konrad von der LG Aichach-Rehling ihre Bandbreite unter Beweis gestellt. Bei vier Starts wurde sie zweimal schwäbische Meisterin und je einmal Dritte und Siebte in ihrer Altersklasse (W12). Den ersten Platz sicherte sie sich über 800 Meter mit 2:46,65 Minuten und im Hochsprung mit einer übersprungenen Höhe von 1,38 Meter. Während in der Laufdisziplin ihr Vorsprung am Ende bequeme drei Sekunden betrug, war das Hochsprungfinale bis zuletzt spannend. Die Mitfavoritin Verena Rendle (Günzburg) lag bis 1,34 Meter gleichauf. Beide schafften diese Höhe erst im letzten Versuch. Erst als Johanna Konrad auch die 1,38 Meter im dritten Versuch meisterte, war ihr der Titel nicht mehr zu nehmen. Im Weitsprung konnte sich die Aichacherin mit 4,26 Meter als Dritte aufs Podest stellen. Aber auch im 75-Meter-Lauf präsentierte sich die junge Athletin mit 11,13 Sekunde auf Platz sieben in der schwäbischen Spitze. (AN)