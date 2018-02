2018-02-07 03:45:00.0

Sportlerwahl Drei Sport-Asse und ihre Ziele

AN-Sportler des Jahres erhalten in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ihre verdienten Preise. Was sie 2018 vor haben und warum vieles anders sein wird. Von Sebastian Richly

In der Sportart getrennt – im Erfolg vereint. Bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2017 machte Tischtennisspielerin Clara Birzl das Rennen vor Fußballer Serhat Örnek und Segelflieger Stefan Langer (wir berichteten). Die Gewinner holten sich nun ihre wohlverdienten Preise in der Redaktion der Aichacher Nachrichten ab. Alle drei Sportler erhielten einen Einkaufsgutschein, den sie in bestimmten Geschäften im Wittelsbacher Land einlösen können. Der Sieger darf für 100 Euro einkaufen, der Zweitplatzierte für 75 Euro und der Dritte für 25 Euro.

Sportlerin des Jahres: Clara Birzl hat viel vor

ANZEIGE

ClaraBirzl Die Zehnjährige dürfte sich zusätzlich über einen Siegerpokal freuen. Passend, denn die Spielerin vom TSV Kühbach ist zusammen mit Mutter Kathrin ohnehin auf der Suche nach einem neuen Möbelstück für ihren vielen Trophäen. Im vergangenen Jahr startetet die Nachwuchstischtennisspielerinnen durch. Bei den schwäbischen Minimeisterschaften holte sich die Schülerin der Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen den Titel und qualifizierte sich für die Bayerische.

Bei der Zweiten Mädchenmannschaft zeigt Clara Birzl ebenfalls gute Leistungen und liegt mit dem Team auf Platz zwei. Auch 2018 ist die Zehnjährige bereits gut in Form. Sie qualifizierte sich für das nordschwäbische Bezirksranglistenturnier. „Ich möchte soweit, wie möglich kommen“, so die ehrgeizige Kühbacherin über ihre Ziele. Und möglichst mit der Mannschaft den Aufstieg schaffen. Was sie sich von ihrem Gutschein kaufen wird, steht aber noch nicht fest.

Serhat Örnek und Stefan Langer werden ausgebremst

SerhatÖrnek Der Fußballer wird sich von seiner Prämie Sportbekleidung vermutlich zulegen. Bis die zum Einsatz kommt, wird es aber noch etwas dauern. Während seiner Kameraden vom VfL Ecknach bereits wieder für die Frühjahrsrunde schwitzen, kann Örnek nur zuschauen. Eine Schambeinentzündung setzt den 22-Jährigen seit rund drei Monaten außer Gefecht: „Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich kann nicht einmal Joggen gehen. Ich hoffe, ich kann bald wieder angreifen und meinem Team helfen.“ Auch dank der 15 Treffer und fünf Vorlagen des Mittelfeldspielers steht Ecknach in der Bezirksliga mit Platz sechs sehr gut da. Sein Ziel ist es deshalb, möglichst schnell wieder fit zu werden.

StefanLanger Außer Gefecht gesetzt war auch der Segelflieger. Vor wenigen Monaten wurde der 26-Jährige am Kreuzband operiert. „Es war eine alte Verletzung. Ich wurde bereits einmal operiert, hatte aber immer noch Probleme.“ Für die neue Saison hat sich der Gachenbacher dennoch einiges vorgenommen. Im vergangenen Jahr wurde er Dritter bei der Juniorenweltmeisterschaft. 2018 will er sich in einer anderen Disziplin, dem Grand Prix für die Weltmeisterschaft und für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Bei dieser Art des Wettbewerbs fliegen alle Kontrahenten zur selben Zeit los – der Erste am Ziel, gewinnt. Seinen ersten Gutschein löste er im Aichacher Cineplex ein, nun wird der studierte Maschinenbauer seine Prämie für Sportbekleidung einlösen.