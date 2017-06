2017-06-11 08:15:00.0

Schießen Drei Titel für Grimolzhauser Schützen

Drei Teams von Alpenrose holen die Meisterschaft und steigen auf.

Viel zu feiern hatten die Schützen von Alpenrose Grimolzhausen. Die rund 60 Schützen in zehn Mannschaften konnten in der abgelaufenen Saison viele Erfolge feiern.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse und Platzierungen auf der Mannschaftsfeier im Sportheim gab es dann viele zufriedene Gesichter, denn nicht weniger als drei der insgesamt zehn Luftgewehr- und einer Luftpistolenmannschaft schlossen ihre Gruppe als Meister ab und schafften somit den Aufstieg. Allerdings gab es auch den Abstieg der Luftpistolenmannschaft zu verkraften.

In der abgelaufen Rundenwettkampfsaison 2016/2017 kamen insgesamt 50 Luftgewehr-Stammschützen und zehn Ersatzschützen für die Alpenrose aus Grimolzhausen zum Einsatz. In der Luftpistolenmannschaft wurden vier Stammschützen und zwei Ersatzschützen eingesetzt.

Die Erste Mannschaft holte in der Gauoberliga C den ersten Platz (18:2 Punkte). Die Zweite holte ebenfalls Platz eins in der Gauoberliga C (18:4). Die Dritte landete in der A-Klasse auf Platz zwei (18:2), ebenso wie die Vierte in der A-Klasse (14:6). Es war schon das fünfte Jahr in Folge als Vizemeister. Die Fünfte Mannschaft wurde in der C-Klasse Dritter (12:8). Die Sechste landete in der C-Klasse auf Rang zwei (14:6). Die Siebte wurde in der C-Klasse Fünfter (6:14), ebenso wie die Achte in der E-Klasse (5:15) und die Neunte in der E-Klasse (4:16).

Damenmannschaft überrascht alle

Sensationell war die Leistung der Zehnten Mannschaft. Die reine Damenmannschaft holte schon im ersten Jahr nach ihrer Gründung den Meistertitel in der F-Klasse (14:2). Die Luftpistolenmannschaft wurde letzter in der B-Klasse und muss den zweiten Abstieg in Folge hinnehmen.

Das Mannschaftspokalschießen gewann die Neunte Mannschaft in der Besetzung Petra Schleger, Katharina und Veronika Sigl, Katrin Riepold, Simon Neff, Marie Seitz und Peter Brunninger und freute sich über die Preise. (jty)