2017-08-05 00:03:22.0

Fußball-Bezirksliga IIII Dreier ohne Müller

Der BC Adelzhausen will bei Heimspiel gegen Offingen was gutmachen

Bereits am zweiten Spieltag hat der BC Adelzhausen in der Bezirksliga Nord etwas gutzumachen. Denn beim Auftakt reichte es nach einer ordentlichen Leistung beim SV Wörnitzstein-Berg, aber schwacher Chancenverwertung nur zu einem 2:2-Remis. Bei der Heimspielpremiere gegen Aufsteiger TSV Offingen will der BCA am Sonntag unbedingt einen Sieg einfahren.

Abteilungsleiter Jürgen Dumbs ärgerte sich die halbe Woche: „Da sind wir die klar bessere Mannschaft und haben viele hochkarätige Chancen, und der Gegner stellt den Spielverlauf durch zwei Tore auf den Kopf.“ Natürlich habe man bei den Gegentoren schlecht ausgesehen, was es eindeutig zu verbessern gelte. Doch diese wären wahrscheinlich gar nicht gefallen, hätte der BCA seine großen Möglichkeiten genutzt. „In der Vorbereitung waren wir vor dem Tor gnadenlos effektiv, das hat uns dieses Mal leider gefehlt“, so Dumbs. Positiv sei aber die Reaktion der Mannschaft nach dem 0:2 ausgefallen, als man in der letzten halben Stunde tolle Moral bewies und durch zwei Tore des bis dato etwas unglücklichen Torjägers Dominik Müller noch zum mehr als verdienten Ausgleich kam.

„Offingen ist letztes Jahr mit 13 Punkten Vorsprung Meister in der Kreisliga West geworden, die haben bestimmt ihre Qualitäten“, warnt Dumbs. Am ersten Spieltag bekam dies Hollenbach zu spüren – die Partie endete 1:1. „Ich denke, wir dürfen so selbstbewusst sein und daheim drei Punkte als unser Ziel ausgeben. Die haben wir von letzter Woche auch gutzumachen“, sagt der Abteilungsleiter. Personell muss der BCA dieses Mal auf Tor-Garant Dominik Müller verzichten, der sich für ein Spiel in den Urlaub verabschiedet hat. Dafür dürfte Co-Trainer Adrian Postolica wieder voll zur Verfügung stehen, und eventuell ist auch Kapitän Christoph Mahl wieder einsatzbereit. (jüd)