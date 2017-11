2017-11-17 21:22:00.0

Fußball-Bezirksliga Dunkelheit bringt keinen Sieger hervor

In einem temporeichen Spiel holt der VfL Ecknach beim Tabellenführer TSV Gersthofen unter Flutlicht und auf Kunstrasen einen Punkt. Von Oliver Reiser

Mannschaften aus dem Augsburger Land scheinen dem Aufsteiger VfL Ecknach zu liegen. Erst den FC Horgau 7:2 abgewatscht, dann in Meitingen eine Aufholjagd zum 3:2-Sieg gestartet – und am gestrigen Abend holten die Schützlinge des Trainerduos Mario Schmidt/Florian Fischer nun beim Spitzenreiter TSV Gersthofen ein 1:1-Unentschieden, bleiben damit fünften Spiel in Folge ungeschlagen, während der Spitzenreiter nach der ersten Saisonniederlage weiter auf den nächsten Sieg warten muss.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich unter dem schummrigen Flutlicht auf dem Kunstrasen der Abenstein-Arena über 90 Minuten ein temporeiches Spiel. Gersthofen setzte die tief stehenden und teils mit einer Fünferkette agierenden Gäste mit gewohntem Pressing unter Druck, kam jedoch nicht zum Abschluss. Als die Hintermannschaft einmal nicht aufpasste und den nach schöner Kombination aus der Dunkelheit auftauchenden Christoph Jung anscheinend übersehen hatte, bedankte sich der Ecknacher Kapitän mit dem 0:1 (23.). Ein Gegentreffer, der den sichtlich ins Wanken brachte. Ecknach konnte sich nun etwas befreien und in der 32. Minute scheiterte Lukas Wagner nach einem Konter zweimal an Gersthofens Torhüter Robert Senft. TSV-Trainer Eddi Keil stellte nun auf Dreierkette um, doch die nächste Chance hatten wieder die Gäste. Thomas Egen köpfte über den Kasten (34.).

ANZEIGE

Die Ecknacher Hintermannschaft um Benedikt Huber agierte kompromisslos und wenig zimperlich, während die Schwarz-Gelben immer einen Schnörkel zu viel auf das künstliche Grün legten. Nachdem Stefan Schnurrer zweimal zu schwach abgeschlossen hatte, köpfte er in der 44. Minute eine präzise Flanke von Okan Yavuz, der auf der ungewohnten Linksverteidiger-Position spielte, zum 1:1 ein.

Das war dem Spitzenreiter nicht genug. Nach dem Wiederanpfiff war fast nur noch der TSV am Drücker. Nach spektakulärer Vorarbeit von Schnurrer brachte Manuel Lippe den Ball nicht an Matthias Helfer vorbei (47.) und auch Matthias Buckow scheiterte am VfL-Keeper (60.). Der TSV Gersthofen hätte an diesem kalten Abend wohl noch bis Mitternacht spielen können, ein Treffer wäre nicht gelungen. Der VfL Ecknach war nur noch auf Konter aus. Mit der besten Gelegenheit scheiterte Lukas Wagner an Torhüter Senft (56.).

TSV Gersthofen: Senft – Durner, Wagemann, Ciritci, Okan Yavuz – Buckow (90. Baumeister), Oktay Yavuz, Secgin (85. Cvetic), Lippe – Schnurrer, Kratzer.

VfL Ecknach: Helfer – Elbl, Huber, Mühlberger, Wagner (90. Lasnig) – Broo, Fischer, Schmidt – Egen (90. Jusczak), Jung (83. Manhard), Sultani.

Tore: 0:1 Jung (23.), 1:1 Schnurrer (44.). – Schiedsrichter: Philipp Sofsky (FC Zell-Bruck). – Zuschauer: 125. – Gelb-Rot: Schmidt (Ecknach/88.)