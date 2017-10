2017-10-28 18:45:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Gegen Schlusslicht Horgau will VfL ersten Heimdreier einfahren. Von Sebastian Richly

Die Hinrunde in der Bezirksliga Nord ist vorbei und der VfL Ecknach wartet weiterhin auf seinen ersten Heimsieg. Nun stehen innerhalb von zwei Tagen gleich zwei Spiele zu Hause an. Zunächst geht es am Sonntag gegen den FC Horgau (Anpfiff 14 Uhr) und am Dienstag dann im Derby gegen den TSV Hollenbach.

Gegen das Schlusslicht aus Horgau will Spielertrainer Florian Fischer endlich den Heimfluch brechen: „Wir waren mehrfach nah dran, aber es hat aus verschiedenen Gründen nicht gereicht. Jetzt hilft auch kein Jammern. Wir müssen den Sieg einfach erzwingen.“ Dabei fordert der Coach ein anderes Auftreten als bei der 1:2-Pleite gegen Offingen. „Das stinkt mir immer noch. Es war eine verdiente Niederlage. Wir haben planlos gespielt und zu viele Fehler gemacht.“ Doch Fischer blickt nach vorne: „Klar sind wir nach den vielen späten Rückschlägen nicht gerade selbstbewusst. Aus dem Schlamassel müssen wir uns jetzt wieder rausziehen.“

Der Gegner könnte genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Die Horgauer (Landkreis Augsburg) haben die vergangenen vier Spiele allesamt verloren und nach der 1:2-Pleite in Lauingen die Rote Laterne übernommen. VfL-Trainer Fischer will den Gegner aber nicht unterschätzen: „Wir wissen, was die können. Im Hinspiel haben sie uns arge Probleme bereitet. Das Spiel hätten wir genausogut verlieren können.“ Stattdessen feierte der VfL einen 3:1-Erfolg beim Bezirksliga-Debüt. „Das zählt jetzt nicht mehr. Wir spielen gegen eine aggressive Mannschaft, die schnell umschalten kann.“ Besonders vor FC-Torjäger Fabian Tögel warnt Fischer. „Der hat uns wirkliche Probleme bereitet.“

Doch Fischer konzentriert sich in erster Linie auf sein Team. „Ein Sieg ist Pflicht. Wir wollen endlich den ersten Heimsieg und können Horgau distanzieren“, gibt sich Fischer kämpferisch. Der 32-Jährige kann selbst nicht mitwirken. Schon seit Wochen fällt er wegen einer Gehirnerschütterung aus. Auch Bashar Broo ist angeschlagen.