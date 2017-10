2017-10-20 16:31:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach im Aufsteigerduell

VfL gegen Offingen.

Mit Rückenwind geht der VfL Ecknach in das Duell der Aufsteiger am Sonntag um 15 Uhr. Dann empfängt der Tabellensiebte den TSV Offingen.

Der VfL wartet nach wie vor auf seinen ersten Heimsieg. Dennoch sollte die Truppe des Spielertrainerduos Mario Schmidt und Florian Fischer mit Selbstvertrauen auflaufen. Gelang in Wörnitzstein zuletzt ein wichtiger Dreier. Coach Florian Fischer war erleichtert: „Endlich haben wir auch mal gewonnen, ohne eine Top-Leistung abzurufen. Der Sieg war verdient, aber spielerisch haben wir noch Luft nach oben.“ Mit der Einstellung ist Fischer dagegen zufrieden. Trotz des Sieges sieht er sein Team aber weiterhin gefordert, insbesondere gegen den Tabellenzwölften, der nur drei Zähler weniger auf dem Konto hat. „Das ist Abstiegskampf pur. Es geht in den nächsten Wochen ums „nackte Überleben. Offingen ist eines von drei Endspielen.“ Der Mitaufsteiger ließ nach vier Pleiten in Folge zuletzt aufhorchen. Zunächst trotzte man dem Tabellenführer Gersthofen auswärts ein 0:0 ab und am vergangenen Wochenende gab es 1:0 gegen Schlusslicht Lauingen. „Das wird eine heiße Kiste. Offingen hat eine ausgeglichene Mannschaft, die mit viel Leidenschaft spielt“, weiß Fischer, der wegen einer Gehirnerschütterung noch pausieren muss.

Der Coach bleibt aber optimistisch. „Wir müssen auf unsere eigenen Stärken vertrauen. Potenzial und Qualität sind vorhanden, wir müssen es nur auf den Platz bringen.“ (erb)