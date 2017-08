2017-08-06 21:00:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach jubelt spät, aber kräftig

Aufsteiger holt zu Hause gegen Titelaspirant Meitingen einen Punkt. Das Tor fällt erst in der Nachspielzeit, als Gegenzug auf eine verpasste Chance der Gäste. Von Hans Eberle

Aufsteiger VfL Ecknach sammelt in der Fußball-Bezirksliga weiter Punkte und trennte sich am Sonntagabend von Titelaspirant TSV Meitingen 1:1-Unentschieden. 400 Zuschauer wollten das erste Heimspiel des Neulings live erleben und wurden bis zur letzten Minute nicht enttäuscht, denn der Ecknacher Torjubel erfolgte erst in der Nachspielzeit. Dafür fiel er umso heftiger aus, als Andreas Manhard aus kurzer Distanz zur Stelle war.

Beide Teams gingen von Anfang an ein hohes Tempo. Die Fans beider Mannschaften sahen eine gute, schnelle Bezirksligabegegnung. Die Gäste aus Meitingen wirkten zwar etwas abgeklärter, doch die Truppe von Mario Schmidt und Florian Fischer überzeugte mit ihrem Einsatzwillen. Für Fischer war es am Ende auch ein „verdienter Punkt, vor allem ein Punkt des Willens“.

Die ersten Möglichkeiten lagen durch Michael Eibel und Thomas Bernecker auf Ecknacher Seite, doch nach einer Viertelstunde hatte Daniel Deppner für Meitingen die Führung auf dem Fuß, verzog aber aus elf Metern vor VfL-Keeper Hannes Helfer. In der 23. Minute blitzte die Klasse des Favoriten auf. Mit einem weiten Ball wurde die VfL-Abwehr aus dem Spiel genommen. Johannes Nießner passte aus halbrechter Position den Ball mustergültig in die Mitte und Marco Lettrari brauchte nur noch zum 1:0 für Meitingen einschieben.

Die Gastgeber ließen sich durch diesen Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen und hielten wacker dagegen. In der 38. Minute aber zuckten die Ecknacher Fans erneut zusammen, als Meitingens Nicolai Geiß nur den Pfosten traf. Fast mit dem Pausenpfiff dann die Gelegenheit für den VfL, doch der Treffer von Bashar Broo wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

Auch nach dem Seitenwechsel kämpften beide Teams um jeden Ball. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff nahm Meitingens Schlussmann Daniel Wagner einen Rückpass mit der Hand auf, doch Serhat Örnek scheiterte mit dem Freistoß aus elf Metern an der Abwehrmauer. Fünf Minuten später setzte sich erneut Örnek über links durch, zog aber am langen Eck vorbei. In der Folgezeit gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 90. Minute hätten die Gäste alles klarmachen können. Nach einem schnellen Konter stand Alexander Heider freistehend vor Ecknachs Schlussmann Helfer, verfehlte aber knapp das Tor.

Die „Strafe“ hierfür folgte aus Meitinger Sicht praktisch auf dem Fuß, denn im Gegenzug gelang Ecknach der viel umjubelte Ausgleichstreffer. Einen Freistoß von Spielertrainer Mario Schmidt drückte Andreas Manhard aus fünf Metern über die Linie. Die VfL-Spieler waren danach nicht mehr zu halten und die Gäste schlichen merklich enttäuscht vom Platz.

VfL Ecknach Helfer, Elbl, Bernecker (75. Egen), Huber, Eibel, Schmidt, Jung (75. Manhard), Broo (65. Glas), Örnek, Fischer, Mühlberger.

TSV Meitingen Wagner, Bauer, Schuster (73. Fichtner), Wolf, Nießner, Hof, Prießnitz, Kadutschenko (80. Kratzer), Lattrari (64. Heider), Geiß, Deppner.

Tore 0:1 (23.) Lettrari, 1:1 (90.) Manhard Schiedsrichter Kinberger (Kaufbeuren) Zuschauer 400.