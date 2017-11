2017-11-26 22:03:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach rutscht weiter nach oben

VfL besiegt Kellerkind Lauingen dank Blitzstart mühelos.

Zum Jahresabschluss feierte der VfL Ecknach einen verdienten Heimsieg gegen einen enttäuschenden FC Lauingen. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Elf der beiden Spielertrainer Mario Schmidt und Florian Fischer den Grundstein für den nie gefährdeten 3:0-Erfolg; es war das gleiche Ergebnis wie in der Vorrunde.

Bereits in der dritten Minute ging der VfL durch Benedikt Huber in Führung. Vorausgegangen war ein schnell ausgeführter Freistoß von Schmidt, dem eine Flanke von Bashar Broo auf den zweiten Pfosten folgte, die Huber per Volley abschloss. Nur wenig später hatte der FC eine seiner wenigen Gelegenheiten, aber der vor allem in der ersten Halbzeit stark aufspielende Bashar Broo klärte in letzter Not vor Sandro Santamaria. In der 16. Minute eine Duplizität der Ereignisse, wieder ein Freistoß von Schmidt, den Elias Sultani auf den zweiten Pfosten verlängerte, wo Kapitän Christoph Jung zum 2:0 einköpfte. Noch vor der Pause vergab der sehr agile Jung zweimal die Chance zum 3:0.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. Ecknach musste nicht mehr und Lauingen konnte keine Schippe mehr drauflegen. Nachdem Jung, von Sultani schön freigespielt, den nächsten Treffer verpasste, machte der nach seinem Schleudertrauma eingewechselte Serhat Örnek in der 71. Minute den Deckel drauf. Vom starken Ecknacher Innenverteidiger Benedikt Huber freigespielt, zog Örnek aus 25 Metern volley ab, und der Ball prallte von der Latte unhaltbar in die Maschen.

Florian Fischer und Mario Schmidt sprachen von einer starken Defensivleistung und einem hochverdienten Ecknacher Sieg. Schmidt stellte den tollen Abschluss eines genialen Fußballjahres 2017 heraus. Ecknachs Kicker haben nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga bereits vor der Winterpause mit 31 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher. (erb)

VfL Ecknach Helfer, Huber, Elbl, Mühlberger, Fischer, Sultani (69. Zakari), Schmidt, Broo, Wagner (54. Glas), Jung, Egen (61. Örnek).

Tore 1:0 Huber (3.), 2:0 Jung (15.), 3:0 Örnek (71.) Schiedsrichter Stölpe (Aitrang) Zuschauer 150.