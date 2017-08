2017-08-18 17:44:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach sucht die Cleverness

Der VfL steht beim FC Lauingen bereits unter Druck. Warum das Trainerduo auf die Defensive setzt.

Mit einer gehörigen Portion Frust im Gepäck fährt der VfL Ecknach am Sonntag zum FC Lauingen (Anpfiff 15 Uhr). Eigentlich hätte man aus den jüngsten Spielen mindestens vier, wenn nicht sogar sechs Punkte holen können, doch am Ende vergab man jeweils einen Vorsprung und verlor.

Abteilungsleiter Johannes Erbe moniert die fehlende Cleverness. Ihm schlagen die beiden Gelb-Roten Karten gegen Spitzenreiter Gersthofen ordentlich aufs Gemüt. „Wenn Du 90 Minuten ackerst und rackerst und eigentlich gegen einen der Top-Favoriten alles richtig machst, dürfen wir uns einfach keine unnötigen Platzverweise abholen.“ Spielertrainer Florian Fischer betont ebenfalls. „Wir haben bereits im zweiten Spiel in Folge Lehrgeld bezahlt.“ Er bemerkt auch, dass das Spiel einfach viel schneller als in der Kreisliga ist und die Fehler rigoros bestraft werden. Dumm nur, dass schön langsam die Luft zu den Abstiegsplätzen dünn wird. Trainerkollege Mario Schmidt sind wie Fischer die vier erreichten Punkte aus vier Spielen aufgrund der bisherigen Leistungen einfach zu wenig.

Somit stehen die Ecknacher bereits etwas unter Druck, wenn es zur im Abstiegskampf erprobten Truppe aus Lauingen geht. Nach dem Trainerwechsel wird die kampfstarke Elf des neuen Trainers Markus Nsouli sicherlich den nächsten Heimdreier nachlegen wollen. Florian Fischer will in Lauingen hingegen einfach nur punkten. „Völlig gleichgültig, ob wir schönen Fußball zeigen, wir brauchen jetzt Erfolgserlebnisse in Form von Punkten.“

Das Hauptaugenmerk soll auf der Defensive liegen. Da trifft es sich gut, dass die etatmäßige Innenverteidigung um Oliver Mühlberger und Benedikt Huber nach überstandener Hüftprellung und absolviertem Urlaub wieder zur Verfügung steht. Ob Mittelfeldspieler Elias Sultani rechtzeitig zurück sein wird, kommt noch auf. Sicher nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Fabian Ettinger und Jonas Arendt sowie die Urlauber Tobias Jusczak, Andreas Manhard und Mario Lasnig. (AN)

Der Fanbus fährt um 13.30 Uhr am VfL-Sportheim ab. Anmeldung bei Johannes Erbe unter 0176/32226410.