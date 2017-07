2017-07-14 12:30:26.0

Fußball Ecknach will Titel verteidigen

Der gastgebende VfL ist bei Aichacher Stadtmeisterschaften am Wochenende Favorit auf den Titel. Erinnerungen an 1988 werden wach.

Der VfL Ecknach ist am Wochenende Gastgeber für die Aichacher Stadtmeisterschaften. Der Titelverteidiger und Neu-Bezirksligist ist auch in diesem Jahr wieder der erste Anwärter auf den Titel.

Am Samstag geht es um 13 Uhr mit den Vorrundenspielen los. Aufgeteilt sind die insgesamt acht Teams aus dem Stadtgebiet in zwei Gruppen. In der Gruppe A ist Kreisligist BC Aichach der Favorit. Der BCA bekommt es mit den Kreisklassisten SC Oberbernbach und den Wanderfreunden Klingen und dem A-Klassisten VfL Ecknach II zu tun. Die Gruppe B bilden der Kreisligist SC Griesbeckerzell, sowie die A-Klassisten Türkspor Aichach und die SG Mauerbach. Dazu kommt noch der Titelverteidiger und Kreisligameister VfL Ecknach I. Die Spieldauer beträgt einmal 45 Minuten, und auf dem Haupt- und Nebenfeld finden jeweils zwei Spiele gleichzeitig statt.

ANZEIGE

1988 wurde der VfL Ecknach erstmals Stadtmeister und setzte sich gegen den hohen Favoriten BC Aichach durch. Anlässlich des 20-jährigen Vereinsbestehens des VfL Ecknach fand die Stadtmeisterschaft auch damals in Ecknach statt. Während vor 29 Jahren der BC Aichach die fußballerischen Akzente im Aichacher Stadtgebiet setzte, ist nun der VfL Ecknach der tonangebende Verein. Als neuer Bezirksligist und Titelverteidiger geht die Mannschaft als klarer Favorit in dieses Turnier. (ebe)

Spielplan

Samstag

Gruppe A

13 Uhr BC Aichach – WF Klingen

13 Uhr Oberbernbach – Ecknach II

14.40 Uhr Aichach – Oberbernbach

14.40 Uhr WF Klingen – Ecknach II

16.20 Uhr BC Aichach – Ecknach II

16.20 Uhr Oberbernbach – Klingen

Gruppe B

13.50 Uhr Ecknach I – Türk Aichach

13.50 Uhr Zell – Mauerbach

15.30 Uhr Ecknach I – Mauerbach

15.30 Uhr Zell – Türk Aichach

17.10 Uhr Ecknach I – Zell

17.10 Uhr Türk Aichach – Mauerbach

Sonntag

13 Uhr Platzierungsspiele

17 Uhr Finale der Gruppenersten