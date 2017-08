2017-08-20 21:19:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach zurück in der Spur

Der VfL siegt beim FC Lauingen mit 3:0 und macht in der Tabelle einen großen Sprung nach vorne.

Mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begann das Spiel zwischen dem FC Lauingen und dem VfL Ecknach. Im Vorspiel hatte sich ein Spieler verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Für die Ecknacher sprang nach zwei Pleiten in Folge wieder ein Sieg heraus. Mit 3:0 gewann der Aufsteiger am Ende souverän und hat jetzt sieben Punkte auf dem Konto.

VfL-Trainer Florian Fischer hatte vor der Partie insbesondere das Augenmerk auf die Defensive gelegt. Mit Oliver Mühlberger, der nach Verletzung in die Innenverteidigung zurückkehrte, spielte der VfL erstmals in seiner Bezirksliga-Geschichte zu Null. „Er hat das super organisiert und den Laden dicht gehalten“, so Spielertrainer Florian Fischer. Der Coach war mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden, nur einen Kritikpunkt hatte er: „Die Chancenverwertung war erneut mangelhaft. Wir hätten schon viel früher in Führung gehen müssen. So haben wir es uns mal wieder selber schwierig gemacht.“

Die 200 Zuschauer im Auwaldstadion sahen im ersten Durchgang Vorteile für die Gäste. Im Mittelfeld wurde von beiden Seiten intensiv, aber jederzeit im Bereich des Erlaubten gearbeitet. Die Abwehrreihen hatten das Geschehen im Griff. Ecknachs Christoph Jung prüfte FCL-Keeper Alexander Singer, im Gegenzug scheiterte Christoph Marek an VfL-Keeper Hannes Helfer. Ecknachs Spielertrainer Mario Schmidt traf nur das Lattenkreuz und Manfred Glas scheiterte zweimal an Keeper und Verteidigung. Auch Neuzugang Bashar Broo hatte die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp.

Nach der Pause münzten die Gäste ihre Überlegenheit dann in Tore um. Michael Eibel umkurvte – nach schönem Zuspiel von Mario Schmidt – Keeper Singer und schob zur Führung ein (56.). Nur wenig später stand auch Serhat Örnek frei vor Singer, doch er scheiterte. „Das hätte das 2:0 sein müssen. Dann wäre Lauingen geschlagen gewesen“, so Fischer etwas verärgert über die vergebene Chance. Lauingen öffnete nun, doch insgesamt stand die VfL-Defensive sattelfest. In der 70. Minute musste FCL-Torwart Singer gegen den freistehenden Florian Fischer parieren. Zwei Minuten später war er allerdings wieder geschlagen: Christoph Jung setzte den zweiten Ball nach einer Ecke aus halbrechter Position unhaltbar mit dem linken Vollspann in die Maschen.

Die Lauinger warfen in der Schlussphase nochmals alles nach vorne und setzten die Gäste unter Druck. Christoph Marek verpasste eine Hereingabe nur denkbar knapp – genau wie zwei Minuten später. Den 0:3-Schlusspunkt setzten die Ecknacher erneut nach einem Konter, den Bashar Broo erfolgreich abschloss. (sry-)

VfL Ecknach Helfer, Huber, Elbl, Fischer, Mühlberger, Glas, Örnek, Eibel, Schmidt (90. + 1 Zakari), Broo, Jung (90. Egen) Tore 0:1 Michael Eibel (56.), 0:2 Christoph Jung (72.), 0:3 Bashar Broo (89.) Schiedsrichter Wenz (Langerringen) Zuschauer 200.