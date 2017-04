2017-04-13 00:04:16.0

Jugend-Fußball Ecknacher U19 erobert Tabellenführung zurück

Die A-Jugend des VfL siegt mit 7:0 und ist zurück an der Spitze. Auch die U15 der SG Oberbernbach/Inchenhofen nutzt den Patzer der Konkurrenz und steht nun ganz oben. Die Aindlinger U19 kann nicht an den starken Start in die Frühjahrsrunde anknüpfen

TSV Aindling

Erneut musste der TSV eine 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Bobingen hinnehmen. Nach 12 Minuten hieß es 0:1, als ein Schuss aus 18 Metern im Aindlinger Gehäuse einschlug. Aber schon eine Minute später folgte der Ausgleich durch Tobias Jusczak. Stefan Brunner scheiterte in der 22. Minute am Torwart. Ein schwerer Torwartfehler ging dem 1:2 voraus. Dann folgte vor der Halbzeit noch das 1:3, als sich die Gäste über links durchsetzten und eine Flanke zum Gegentreffer führte. Gleich nach der Pause vergaben die Aindlinger den Anschlusstreffer. Der fiel in der 55. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Alex Greifenegger. Tobias Jusczak wurde von den Beinen geholt. Christoph Herb hätte den Ausgleich herstellen können. Er scheiterte allein vor dem Torwart. Einen Handelfmeter für die Gäste brachte in der 65. Minute die Entscheidung. Die Gäste vergaben sogar noch einen Elfmeter. (tom)

C1-Junioren TSV - TSV Hollenbach 1:4

D1-Junioren TSV - FC Pipinsried 3:1

TSV Dasing

Den ersten Sieg der Rückrunde konnte U17 beim Gastspiel in Neuburg gegen die SG (FC) Zell/Bruck verbuchen. Die Dasinger starteten zielstrebig und nach Vorlag von Marcel Rüffler schloss Daniel Pfaffenzeller zum 1:0 ab. Beim zweiten Treffer durch Bastian Schmidt war Nico Müller der Passgeber und auf Vorarbeit von Janos Schieg gelang Nicki Thoma der 3:0-Endstand. (r.r)

C-Junioren TSV – Stätzling 0:7

E-Junioren TSV – Bachern/Ried 6:3

F-Junioren TSV – Ried/Bachern 3:2

VfL Ecknach

Mit einem 7:0-Heimsieg gegen den FC Zell/Bruck eroberte sich der VfL Ecknach die Tabellenführung in der Kreisklasse Augsburg II zurück. Dabei sah es in der ersten Halbzeit nicht nach einem klaren Sieg aus. Auf Zuspiel von Thomas Egen markierte Thomas Lindermeir zwar bereits in der vierten Minute die Führung, doch dann blieb die VfL-Truppe ihrer Favoritenrolle vieles schuldig. Das Team von Trainer Benedikt Huber passte sich der Spielweise des Tabellenvorletzten an, lies Spielwitz und Einsatzfreude vermissen und ging mit der knappen Führung in die Pause. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff war Florian Egen und weitere vier Minuten später Roman Huber mit dem Kopf zur Stelle. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Thomas Egen, Simon Schreier, Jesse Waweru und Matteo Leppan erhöhten zum verdienten 7:0 Endstand. (ebe)

SG Hollenbach/Petersdorf

Eine starke Partie lieferten die A-Junioren der SG Hollenbach/Petersdorf beim unangefochtenen Tabellenführer FC Königsbrunn ab, wo sie am Ende denkbar knapp mit 0:1 unterlagen. Vor allem defensiv standen die Schützlinge von Matthias Lesti bravourös, für den Ligaprimus gab es kaum ein Durchkommen durch den dichten Abwehrriegel. Nur ein einziges Male war die SG, die aufgrund personeller Engpässe im Angriff etwas zahnlos wirkte, hinten nicht im Bilde, was die Gastgeber in der 27. Minute zum einzigen Tor des Tages nutzten. (mika)

C1-Junioren SG – TSV Aindling 5:1

Tore Martin Lang (2), Julian Nefzger (2), Elias Ruisinger

D-Junioren TSV Rain – SG 11:0

SG Oberbernbach/Inchenhofen

Die U15 konnte durch einen 6:1-Auswärtserfolg beim Tabellendritten der Kreisklasse 3 Augsburg SC Rohrenfels die Tabellenführung übernehmen. Sie gingen in der ersten Hälfte nach toller Vorarbeit von Tobias Pachaly durch einen platzierten Fernschuss von David Schwangler die Führung. Im zweiten Abschnitt konnten die Rohrenfelser kurzzeitig ausgleichen, ehe Tobias Pachaly einen Abwehrfehler eiskalt zum 2:1 nutzte. Dominik Miesl erhöhte mit einem Fernschuss auf 3:1. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, denn nur eine Minute später flankte David Schwangler auf Johannes Stöckl und der nickte zum 4:1 ein. Sven Schneider und abermals Dominik Miesl machten das halbe Dutzend voll. (rasi)

Obergriesbach/Griesbeckerzell

Das Gastspiel des Tabellenfünften der Kreisklasse II bei der SG Mauerbach hatte einen klaren Sieger. 5:0 siegten die Jungs von Trainer Wolfgang Nuspl. Im Verlauf des Spiels verstand die Mannschaft immer mehr, die Vorgaben der Trainer umzusetzen. Dabei konnte der Gegner in der ersten Halbzeit dagegen halten, verbuchte aber insgesamt kaum Torchancen. Felix Asam eröffnete den Torreigen in der 9. Minute. Der SVO nutzte die guten Platzverhältnisse und trug dabei sehenswerte Angriffe vor. Insbesondere in der zweiten Halbzeit gelangen mehrere schön herausgespielte Tore. Julian Breitsameter erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Nur sechs Minuten später legte Tobias Wiesmüller nach. Wiederum nur fünf Minuten später war Fabian Ostermaier zur Stelle, ehe Julian Breitsameter (76.) den Endstand besorgte. (gfi)